El alcalde dijo que la auditoría para Veolia es un hecho y que podría llegar a costar casi 1 millón de pesos y el despacho será de Querétaro

Silao.-Hasta 1 millón de pesos podría alcanzar el costo de la auditoría que el municipio realizará a los servicios que presta la empresa Veolia, concesionaria responsable de la recolección y confinamiento de la basura.

Lo anterior, luego de que se evidenciara el incumplimiento de sus obligaciones; los resultados podrían conocerse a finales de julio.

Al preguntarle acerca de los avances del proceso al que el pleno del ayuntamiento determinó sujetar a la compañía, el alcalde Carlos García Villaseñor informó que ya eligieron al despacho que hará la auditoría y que esta podría iniciar antes de que finalice el mes de junio.

Auditor para Veolia vendrá de Querétaro

Aunque no reveló el nombre del despacho, el primer edil sí mencionó que se trata de un auditor procedente del estado de Querétaro. A este se le asignará analizar qué tipo de desechos son los que están confinados en el relleno sanitario del Ejido de Nápoles; a un costado de la carretera estatal Silao-S an Felipe . También evaluará los recorridos de ruta y los servicios que presta a los silaoenses.

“Sigue en pie y sigue firme el tema de que, si no funcionan, van para afuera, que lo más seguro es que no están funcionando porque ya toda la ciudadanía lo está viendo (con la acumulación de basura en las calles). Por lo que el municipio deberá fundamentarse para demostrar el incumplimiento. No queremos cargarle a Silao una mala estrategia, una mala definición, como la de anteriores administraciones: cancelar y luego devolver la concesión”, sentenció el alcalde.

El presidente municipal mencionó que, para este fin el ayuntamiento habría autorizado hasta 1 millón de pesos; pero se espera que la erogación sea de entre 700 mil y 900 mil pesos. La auditoría tendría duración de un mes.

Además, se informó que se contrató a dos personas en el Departamento de Limpia Municipal, para que supervisen las acciones de la empresa.

