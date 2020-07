Auditoría confirma daños en IEC por $1.7 millones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En la auditoría financiera realizada al Instituto Estatal de Cultura (IEC), la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) emitió 14 observaciones derivadas de presuntas irregularidades por un monto superior a un millón 72 mil 296 pesos, principalmente en el pago de servicios y eventos culturales que no se realizaron.

La revisión se realizó por los años 2015, 2016, 2017 y 2018 cuando estaba al frente Juan Alcocer Flores y al final del último año cuando ya era directora general Adriana Camarena de Obeso.

En el dictamen se aclara que la cuantificación monetaria de las observaciones asciende a un millón 22 mil 296 pesos, pero el impacto total de las irregularidades asciende a poco más de un millón 72 mil pesos.

De acuerdo con la revisión se encontró que se llevó a cabo un contrato con una empresa fantasma denominada ‘Proveedor Servicios DONSROP S.A de C.V.’ por un monto de 29 mil pesos, no obstante, durante el periodo de revisión dicho monto fue solventado.

Se señala que del total de observaciones, solo se solventaron dos, la antes señalada y otra relacionada con distintos arredramientos de lonas, sillas y mesas en diversos municipios con el proveedor Antonio Yenera Vera, por un monto de 87 mil 100 pesos.

La primera observación que se realizó fue en materia de recepción de bienes y servicios a la actual directora del IEC, la cual se tuvo como no solventada y se refirió a que se advirtió que para la comprobación de recepción a entera satisfacción de bienes y/o servicios de 159 contratos celebrados durante los años revisados, no se cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias y Entidades, aunado a que los documentos no cuentan con el nombre del servidor público que recibió, su puesto y fecha de recepción, “situación que no otorga certeza de haber realizado la recepción de los bienes y servicios en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el contrato”.

Cobran a la mitad renta en el Teatro Juárez

Por lo que corresponde a la revisión hecha a los ingresos por arrendamiento del Teatro Juárez y Cervantes, lo cual derivó en una observación, se señala que no se solventó el monto de 46 mil 400 pesos de un importe observado de 110 mil 200 pesos; es decir, se detectó que se cobró la mitad por la renta de estos espacios.

De acuerdo con el dictamen, el 8 de noviembre del 2017 el Teatro Juárez se rentó a la empresa Global Event Operadora de Eventos S.A de C.V y el 17 de mayo de 2018 a la empresa BEDLOM S.A. de C.V, a ambas por un monto de

46 mil 400 pesos, cuando lo que se debía pagar eran 92 mil 800 pesos. Y que el 11 de mayo de 2018, el Teatro Cervantes se rentó a la empresa Phase Audio S.A de C.V por

17 mil 400 pesos cuando el costo de arrendamiento autorizado era de 34 mil 800 pesos.

Del importante total observado, se aclaró un monto de 63 mil 800 pesos, por lo cual persiste la cantidad de 46 mil 400 pesos a aclarar; ello pese a que el IEC justificó que el cobro correspondió a que los eventos para los cuales se rentaron los dos recintos eran de carácter educativo y cultural y por ello el costo es menor de acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas del Estado.

No obstante, la ASEG determinó que, si bien la solicitud de renta se hizo a través de una dependencia gubernamental y una asociación civil, los contratos, comprobantes fiscales y los pagos fueron realizados por una sociedad anónima.

Del resto de las observaciones encontradas, los montos que no fueron solventados se refieren a: la renta de equipo de transporte con el proveedor ‘Excelencia de Transporte Terrestre S.A de C.V’ por 307 mil 96 pesos; a un contrato de servicios de publicidad con la empresa ‘Marketing Place, S de R.L. de C.V’ por 550 mil pesos; por un monto de 101 mil 400 pesos se encontraron irregularidades en el pago a Christopher Pablo Jaramillo Villalobos por presentaciones artísticas en varios municipios las cuales no se realizaron y no se aclaró un monto de 17 mil 400 pesos por contratos de ejecución artística pagados a Juan Manuel Arias Méndez cuyo monto total entregado fue de 68 mil 440 pesos.

El dictamen señala que como parte de la planeación de la auditoría se realizó un análisis a las empresas y personas físicas con las que el IEC celebró contratos y se verificó que algunas se encontraban en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Este fue el caso de la contratación hecha a Servicios Donsrop S.A de C.V. con quien se firmó un contrato de Ejecución Artística que finalmente fue solventada.