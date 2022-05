Auditoría al Arzobispado de Buenos Aires se debe a irregularidades en la venta de inmuebles propiedad del clérigo a precios más bajos

Redacción

Argentina.- El Papa Francisco ordenó una auditoría al Arzobispado de Buenos Aires, Argentina pues el Vaticano detectó irregularidades en la venta y alquiler de inmuebles del clero; esto a precios menores de los del mercado.

El arzobispo Mario Poli, quien sucedió a Francisco cuando fue elegido papa en 2013; informó que la misión está integrada por dos veedores, esto debido que dos organismos de control interno no han sido conformados.

Además, lo exhortó además a limitar las transacciones económicas de su delegación a las “estrictamente necesarias”. Poli cumplirá en noviembre 75 años y deberá presentar su renuncia a Roma.

Lee también: Pfizer repunta ganancias en hasta 61% gracias a vacunas y medicinas contra Covid-19

Auditoría al Arzobispado argentino Foto: especial

El sumo pontífice ordenó la investigación debido a que es conocedor a fondo del Arzobispado argentino, ya que lo dirigió durante 15 años. Sin embargo, sobre la curia de la capital argentina no tienen antecedentes históricos.

Viaje de Poli no se relaciona con la Auditoría al Arzobispado

Esta semana, Mario Poli viajó al Vaticano, al respecto las autoridades clericales argentinas aseguraron que esto no tiene ninguna relación con la auditoría, sino con otras obligaciones propias de su cargo; las cuales se pospusieron a causa de la pandemia. También se desligaron además de las sospechas de fraude.

“Durante la visita, la administración arquidiocesana puso a disposición toda la documentación contable, y en ningún caso se detectaron delitos o negociados. Al concluir, exhortaron a mejorar los procesos en la toma de decisiones en lo referente a la administración de los recursos económicos al servicio de la evangelización”, dijeron desde el Arzobispado de la capital argentina mediante un extenso comunicado.

Auditoría al Arzobispado argentino Foto: especial

La auditoría realizada por el Vaticano lleva la firma del prefecto y el secretario de la Congregación para el Clero del Vaticano, los arzobispos Lazzaro You Heung-sik y Andrés Ferrada Moreira. El texto, al que tuvo acceso el diario argentino Clarín, no detalla operaciones inmobiliarias concretas, pero advierte que el Arzobispado no había conformado las dos oficinas internas encargadas de supervisar las transacciones económicas.

Consejo de Asuntos Económicos es inoperante

“Causa perplejidad que, a pesar de la presencia de un numeroso Consejo Episcopal, no esté constituido el Colegio de Consultores (…) y que, en los hechos, el Consejo de Asuntos Económicos se encuentre inoperante, ya que se está pensando en su redefinición”.

You Heung-sik y Andrés Ferrada Moreira piden además al cardenal Poli que intente, “en la medida de lo posible, no enajenar más activos pertenecientes a la arquidiócesis o a las parroquias, lo que al parecer ha ocurrido con frecuencia en los últimos tiempos”.

“Son muchas las obras solidarias que se realizan, en particular en este último tiempo a causa de la pandemia”. Por eso, justificaron, “desde hace años, la Arquidiócesis recorre un camino para una mejor administración y uso de los bienes, puestos al servicio de la obra evangelizadora y caritativa de la Iglesia”, contestó el Arzobispado de Buenos Aires.

MJSP