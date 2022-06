El titular de la ASEG mencionó que solicitará más presupuesto al congreso para así dar una mayor cobertura a las auditorías a Obra Pública

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Obra Pública en la entidad debe ser auditada con una mayor cobertura, por lo que se necesita más presupuesto; así lo señaló el auditor general del estado, Javier Pérez Salazar.

Lo anterior, tras anunciar que la Unidad de Laboratorio de Obra Pública de la ASEG; fue reconocida por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como la mejor a nivel nacional.

Lee también: Diputada de Morena arremete contra panistas por rechazar solicitud de auditorías

auditoría a Obra Pública Foto: Lourdes Vázquez

Ante ello, adelantó que solicitará al Congreso de Guanajuato que se incremente el presupuesto para poder dar una mayor cobertura. Aunque manifestó que por el momento no se tiene una cantidad precisa.

“Resulta muy satisfactorio para la institución que represento como espero también para el Poder Legislativo de tener el mejor laboratorio del país, pero también resulta totalmente insuficiente, lo reconocí también en la Junta, hoy al tener el mejor laboratorio del país, tenemos una cobertura de un solo dígito, quisiéramos tener una cobertura mayor, la obra pública, debería ser auditada, con mayor cobertura, entonces necesitamos que ojalá podamos seguir siendo fortalecidos en este camino que ha sido la mejora continua de la institución”.

Justifica presupuesto para auditoría a Obra Pública

El auditor ya se reunió con los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política. En entrevista Pérez Salazar señaló que el Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado, ha justificado la inversión que se hizo en el 2019 de 1.8 millones de pesos.

“Hoy creo que se puede ya valorar un apoyo para que podamos ampliar la cobertura, nuestra inversión inicial en equipamiento fue de 1 millón 800 mil pesos y me preguntaban ¿Cómo de cuánto? y les digo que hacer una inversión de otro monto similar nos llevaría no a duplicar; sino a triplicar o cuadruplicar las acciones porque tenemos una infraestructura ya instalada y eso no se tiene que volver a hacer. Solo tenemos que seguir ampliando cuestiones de equipo”.

Finalmente señaló que se está haciendo un análisis puntual de la inversión que se requeriría y lo cual se analizaría en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año.

MJSP