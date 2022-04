En los últimos días han circulado audios de alerta en Irapuato en donde advierten que están secuestrando mujeres para venderlas

Nayeli García

Irapuato .- La alcaldesa Lorena Alfaro pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el origen de los audios de alerta en Irapuato que han circulado en diferentes plataformas. En ellos se advierte de una ‘cacería de mujeres’, lo cual dijo, es lamentable que se juegue con un tema tan delicado.

En los últimos días han circulado audios en donde advierten que están secuestrando mujeres para venderlas y piden que no salgan de sus hogares.

Ante esta situación, la presidenta municipal pidió a la ciudadanía no compartir información que no han verificado como verdadera. Pidió no caer en psicosis por este tipo de mensajes de origen dudoso, así como a los medios de información convocó a no difundir información falsa.

Foto: Eduardo Ortega

“Muy delicado que haya persona que quieren jugar con un tema tan sensible. Informando principalmente y halando como lo decía hace un momento, hablando mal de nuestra ciudad”, indicó.

Consideró que este tipo de situaciones es como darse un balazo en el pie. Al final de cuentas va a tener una repercusión negativa en el desarrollo de la ciudad.

Lorena Alfaro comentó que aún no saben el origen de estos audios de alerta en Irapuato. Señaló que algunos ya son viejos, y que volvieron a ser replicados, por lo que consideró oportuno que la FGE investigue esta situación.

“Es delicado que hablen mal de la ciudad, es muy delicado que hagan este tipo de promoción y yo los invita a ustedes que hablen bien de Irapuato, que hablemos de las cosas buenas que tiene Irapuato y que podemos ofrecer para que Irapuato sea una ciudad mejor”, indicó.