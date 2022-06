Más de 400 mujeres emprendedoras de León, se dieron cita en el arranque y clase inaugural del programa ‘Atrévete a Emprender’

León .- Pese a que enfrentan múltiples barreras y disparidades, tanto en el hogar como en el espacio público, mujeres jóvenes, adultas mayores, madres y abuelas han decidido fortalecer sus conocimientos y echar a andar negocios y emprendimientos. Esto no solo para generar ingresos sino para, al mismo tiempo, poder cuidar a sus familias.

Más de 400 mujeres emprendedoras de zonas rurales y urbanas de León, se dieron cita en el arranque y clase inaugural del programa ‘Atrévete a Emprender’; una jornada intensiva donde buscarán fortalecer sus conocimientos y trabajar en sus miedos, principalmente.

Durante la inauguración del programa ‘Atrévete a Emprender’, la empresaria y fundadora de ‘Victoria 147’, Ana Victoria García Álvarez reflexionó con las mujeres asistentes, las motivaciones, gustos, pasiones y errores de otras mujeres que como ella han decidido emprender.

Compartió algunos elementos y metodologías que se estarán profundizando en las próximas 4 sesiones virtuales. Resaltó que el miedo debe ser un impulso para crecer, pues la paz y la tranquilidad para ella es mantenerse en una zona de confort.

Aunque organizaciones internacionales han advertido son múltiples los obstáculos que enfrentan las mujeres al iniciar un negocio como la falta de tiempo por trabajo familiar no remunerado; estereotipos de género en puestos de liderazgo; escaso acceso a formación especializada; eso sin mencionar las múltiples violencias que sufren.

Mamás y abuelas luchan por salir adelante

Para la señora Cecilia López, no hay imposibles. Aunque reconoce que, a su edad, con todo el trabajo en el hogar y un esposo de la antigua escuela no es nada fácil. Eso no la detiene para hacer las cosas que le gustan.

Con más de 60 años, la señora Cecilia ha decidido emprender un pequeño negocio dedicado a la elaboración y venta de pan artesanal ‘Panadería Calle 3’, a través de Facebook e Instagram.

Otras como Lorena Gutiérrez, madre de un pequeño de casi dos años, compartió es un gran reto emprender; como a otras mujeres no solo el miedo la detenía, sino el tiempo y cuidado de los hijos. Ella decidió emprender debido a que, trabajar en un espacio formal con un horario especifico, dijo solo hace que descuides más a tu familia.

Finalmente, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez reconoció en León hay un gran reto en este tema, pues dijo hay más de 322 mil mujeres jefas de familia, equivalentes a un 18% de la población, mujeres que enfrentan una doble labor en el cuidado del hogar.