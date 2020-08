Atraviesan por crisis negocios de uniformes

Staff Correo

Estado.- Los negocios de venta de uniformes y zapato escolar están atravesando por la peor crisis de su historia, pues solo han vendido un 5% de la mercancía que tenían preparada para el regreso a clases.

Aunque el próximo lunes arranca el ciclo escolar 2020-2021, no habrá clases presenciales y en consecuencia tampoco ventas para quienes surten en esta temporada a los padres de familia y a las escuelas. También hay riesgo de pérdida de empleos.

En el municipio de Celaya, Uniformes Carreño es un negocio familiar que tiene 30 años de vida, nunca habían pasado por una crisis como la que ha generado la pandemia.

En algunos momentos los dueños han planteado la posibilidad de cerrar debido a las bajas ventas, sin embargo seguirán esforzándose.

“Es la primera vez que se suspenden las clases, realmente la gente viene y compra muy poquito, yo creo que solo un 5% es la gente que se ha prevenido en comprar uniforme, la gran mayoría ha venido para pedir nada más presupuesto. Mi fuerte son los uniformes escolares y sí estamos en una situación muy difícil porque no va a haber ventas mientras que no regresen a la escuela. A muchos nos ha ido mal, a los que venden ropa, zapatos, papelería todo lo que no era esencial teníamos prohibido abrir y ahora con la falta de clases presenciales pues no hay ventas”, platicó Arturo Carreño.

La Purísima es otro negocio donde se venden uniformes escolares y todo lo necesario para disfrazarse, además de trajes regionales, vestimenta para las bandas de guerra, también banderas, sombreros, entre varios aditamentos más.

En el municipio de Irapuato, Juan, comerciante de uniformes escolares, no imaginó que el ciclo 2020-2021, sería el peor en cuanto a ventas. Reportó que a diferencia de años anteriores sus ventas se desplomaron a consecuencia del distanciamiento social; los ingresos por la venta de estas prendas de vestir simplemente se pulverizaron.

“Este año simplemente no hay ventas, como los niños no regresarán las clases, pues no requieren los uniformes y nosotros no tenemos el permiso para abrir y si lo hacemos sería inútil no hay gente”, comentó el propietario de un negocio con venta de uniformes escolares.

“Esto del coronavirus nos amoló feo, nadie nos imaginamos que no habría ventas, que dejaríamos de trabajar ya casi va para seis meses, todo se detuvo por esta enfermedad y ojalá que se tenga la vacuna, que la gente se cuide para poder salir más pronto y regresar a lo normal”, platicó Juan.

En años anteriores, previo al regreso a clases, era común que en los negocios con venta de uniformes escolares, se apreciaran largas filas de padres de familia consiguiendo las prendas de vestir que ocuparían sus hijos para regresar a clases.

“Antes contrataba más gente porque teníamos muchos pedidos, la gente se amontonaba para comprar los uniformes y ahora ya no hay nada de eso, estamos solos y unos colegas mejor ya hasta van a cerrar, ya se acabaron los ahorros, no hay nada que hacer más que tratar de sacar lo que se quedó en bodega, pero no será fácil sin niños en las escuelas los uniformes no se ocupan”, externó.

Caen ventas de las papelerías

Las papelerías son otro rubro que sufren los estragos de la crisis económica que ha dejado la contingencia sanitaria, pues las ventas han bajado alrededor de un 70% debido a que los niños no regresarán a clases presenciales.

De acuerdo a los encargados de varias papelerías del municipio de Celaya, una semana previa al inicio de clases, los negocios estaban repletos de padres de familia que acudían a surtir útiles escolares, pero en esta ocasión es mínimo lo que han comprado, lo que más se ha vendido son libretas y plumas, aunque hasta en eso ha bajado la demanda debido a que los niños ahora escriben en su celular.

A nivel nacional se habla de un decremento hasta del 50% en la venta de productos y utensilios que se usan en las escuelas, pero en Celaya los encargados de papelerías afirman que sus ventas son casi nulas.

“Lo que más he vendido son solicitudes de empleo, ya no como antes que en estos días venían los papás a surtirse, siempre andaban buscando los mejores precios y ofertas, pero ahora ni eso, no se ha vendido nada, y como no se sabe bien cómo va a estar lo de las clases, si acaso vienen por libretas y plumas”, platicó Maricela Salgado, de la Papelería Morelos.