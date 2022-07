La realidad mexicana en el año 2022 más que parecerse a un escenario futurista, da la impresión de ser un playlist de los años sesenta del siglo XX. Entre lo que fue y lo que nos imaginamos que sería, se percibe más un tufo al pasado que un aroma de progreso. Hay necesidad de revisar. Por ello, volver la mirada al pasado siempre es útil y lo es más cuando los estertores de lo que pasó intentan repetir sus ritmos en el presente. No queremos quedarnos atrapados —ni debiéramos— en algo que ya debimos superar.

En la década de los sesenta, el mundo atravesaba por uno los momentos de mayor conflicto político. En el periodo de la Guerra Fría que retoñó después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la época en la que la peor pesadilla nos llevaba a imaginar que en Washington, D.C. o en Moscú alguien tuviera la tentación de apretar el botón que nos llevara a la catástrofe fatal del fin del mundo. Creímos haber superado esas aberraciones y haber progresado, pero parece que, en el ámbito político, hay nostalgia por ese tiempo.

En aquella polarización del mundo, Estados Unidos hacía intentos por detener el avance del comunismo. Sentía muy cerca la amenaza de los soviéticos que tenían los pies bien asentados en Cuba y en México se coqueteaba peligrosamente con los regímenes afiliados a Moscú. Eran los años en los que el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y su secretario de Gobernación era Gustavo Díaz Ordaz, quien llegaría a ser presidente y nombraría secretario de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez.

Eran los días en los que México entraba a la escena internacional siendo la primera sede latinoamericana de los Juegos Olímpicos, que se inauguraba el Estadio Azteca con un partido entre el Club América y El Torino de Italia; Javier Barros Sierra era rector en la UNAM y que se forjó el Consejo Nacional de Huelga por estudiantes y profesores del IPN, de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM y de la Universidad La Salle, antecedentes de la marcha del silencio y de la tarde terrible del 2 de octubre en Tlatelolco.

Lee también: Ataques con ácido a mujeres en México: Solo 7 estados lo tipifican, Guanajuato aún no

Para muchos, estos años son nada más datos que leyeron en el libro de texto de Historia. Para pocos, parece que eso sucedió ayer. La realidad es que ya han pasado décadas y el mundo se ha transformado. En aquel tiempo, no existían los hornos de microondas ni los teléfonos celulares ni el internet y el futuro se veía como una caricatura de Hanna Barbera, creo que muchos niños hoy no saben quiénes son los Supersónicos.

Si despertáramos en 1960, tendríamos muchas dificultades para interactuar: sin una laptop para trabajar ni un teléfono inteligente que le resolviera las dudas ni una aplicación que diga cómo llegar a determinado lugar ni redes sociales que informaran lo que las conveniencias de los grupos de poder quisieran ocultar.

Por fortuna, el progreso nos ha traído muchas comodidades y nos ha resuelto muchos problemas. También, nos ha dado la ventaja de tener al alcance de la mano una ventana por la que nos podemos asomar a cualquier parte del mundo que nuestra voluntad quiera observar. Nos guste o no, somos un mundo globalizado, para bien y para mal. No obstante, los discursos de división están sembrando semillas que germinan alegremente. Como si no tuviéramos memoria, como si no recordáramos lo que hizo tanto daño en el pasado, como si no tuviéramos esa capacidad para imponernos, como si estuviéramos atrapados en un bucle que no nos deja salir, volvemos al ayer.

Cuidado. Estamos oyendo discursos con palabras tan parecidas a las que se pronunciaron por López Mateos, por Díaz Ordaz y por Luis Echeverría. Oímos que el PRI es el diablo en la Tierra y nos abrazamos a sus prácticas. Sostenemos con gusto un clavo ardiente que nos está quemando. Vamos contracorriente, como los cangrejos que avanzan hacia atrás. Y si nos fijamos bien, parece que en Palacio Nacional siguen tocando el playlist de atrapados en los sesentas. La pregunta es si los mexicanos queremos seguirla oyendo o preferimos nuevas tonadas.

Quizás te interese:

JRP