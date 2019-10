Atletas chinas corren en competencia de relevos ¡al revés!

Las corredoras asiáticas llevaban un buen rimo, pero cuando llegó el momento de pasar el testigo, se confundieron y corrieron hacia atrás; lo peor del caso es que también fueron descalificadas

Redacción

Doha.- En el Mundial de Atletismo que se celebra en Qatar se llevó a cabo la prueba de relevo 4×100 femenino, en donde varios países estaban listos para ganar pero lejos de que la competencia fuera lo más importante, la atención se la llevaron las competidoras chinas, luego de equivocarse y correr hacia el sentido contrario de las demás.

Todo se debió a que las corredoras asiáticas se confundieron al momento de pasar el testigo, pues llegó un momento en que al parecer no sabían qué hacer o quién iba adelante. En el metraje de los juegos se puede observar la presión y los nervios de las competidoras que ya no saben qué hacer ante la situación.

Y aunque al final trataron de arreglar el error de la carrera y terminaron los relevos 4×100 en último lugar, la tragedia no terminó ahí. Autoridades del Mundial de Atletismo de Doha 2019 anunciaron que el equipo de China quedó descalificado desde el momento en que pasó el testigo fuera de la zona permitida, pues basados en el artículo 170.07, si se salen del área pierden automáticamente, como si las chicas no hubieran sufrido suficiente.

Aquí abajo te dejamos el video de la confusión para que puedas verlo por ti mismo.

Barry and Paul struggling with the last leg of the 4 x 100m relay for China at the #AthleticsWorldChamps #tometoyou pic.twitter.com/6uunx7roNC

— Joe Schofield (@Joetenderloin) October 5, 2019