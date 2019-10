Atleta paralímpica, muere por eutanasia

Marieke Vervoort campeona en 100 metros en los Juegos de Londres 2012 a sus 40 años de edad, falleció tras someterse a una eutanasia

Redacción

Bruselas.- Marieke Vervoort atleta paralímpica belga, campeona en 100 metros en los Juegos de Londres 2012, falleció tras someterse a una eutanasia a los 40 años, informaron los medios de su país.

La atleta había anunciado en agosto de 2016, anunciado en agosto de 2016, ya que padecia una rara enfermedad que le paralizó las piernas.

La eutanasia está autorizada y regulada por ley en Bélgica. Vervoort tenía 14 años cuando su ‘tetraplegia progresiva’ se declaró. En su adolescencia fue “de un doctor a otro, que no sabía lo que tenía y me anunciaba malas noticias”, explicó.

Ella se dedicó al deporte con éxito, primero en baloncesto con silla de ruedas, luego en natación y en triatlón, fue campeona del mundo de paratriatlón en 2006, y el año siguiente, realizó uno de sus sueños disputando una de las pruebas más míticas, el Ironman de Hawai.

Fue triple campeona del mundo en silla de ruedas en 2015, también ganó en los Juegos de Rio en 2016 la plata en 400 metros y el bronce en 100 metros.

Su muerte fue anunciada este martes por el burgomaestre (alcalde) de Diest, la ciudad donde residía en Flandes.

Con información de Mediotiempo

R.I.P. Marieke VERVOORT (1979-2019), Belgian paralympic athlete. In the 2012 London Paralympic Games she won the silver medal in the T52 200m wheelchair race, setting a European record. She also won the gold medal in the T52 100m wheelchair race. @wielemie pic.twitter.com/gU7IHQvwtU

— In__Memoriam (@In___Memoriam) October 22, 2019