Atleta decide ‘regalarle’ el tercer lugar a otro corredor que se lo merecía

Redacción

Estados Unidos.- El velocista estadounidense Noah Lyles pareció haber batido brevemente el récord mundial de Usain Bolt en los 200 metros, solo para descubrir que los organizadores habían empezado su carrera desde el lugar equivocado.

Lyles realizó lo que parecía una carrera sensacional cronometrada a 18.91 segundos en los Juegos de Inspiración en Florida , un tiempo que habría destrozado el 19.19 mejor set de la estrella jamaicana Bolt en 2009.

Pero dado que el tiempo más rápido de Lyles anteriormente solo había sido 19.50, y se encontraba con un viento en contra, las preguntas fueron hechas de inmediato, en particular por el propio corredor que parecía perplejo en la línea de meta.

Y ocurrió unos minutos más tarde que Lyles había comenzado desde la línea incorrecta marcada en la pista y solo había corrido 185 metros en lugar de 200.

“No puedes estar jugando con mis emociones de esta manera … me puso en la línea equivocada smh [sacudiendo mi cabeza]”, tuiteó Lyles después.

La confusión será una gran vergüenza para los organizadores de los Juegos de inspiración, que habían organizado tres velocistas para correr los 200 metros simultáneamente en diferentes lugares con atletas que actualmente no pueden competir juntos debido a Covid-19.

Los disparos se realizaron al mismo tiempo, pero el campeón mundial Lyles, que corría en Florida, parecía doblar la pista mucho más rápido que sus competidores Christophe Lemaitre y Churandy Martina, corriendo en Suiza y Holanda, respectivamente.

Y Lyles cruzó la línea de meta un poco más adelante, colocando sus manos sobre su cabeza con incredulidad antes de que se desataran las inoportunas noticias de la confusión del bloque inicial.

Para complicar las cosas, el tiempo de Lyles fue eliminado de los resultados de la carrera y el premio de £ 7,930 ($ 10,000) otorgado a Lemaitre en su lugar.

Lyles, de 22 años, de Gainesville en Florida, tiene mejores resultados personales de 9.86 segundos en los 100m y 19.50 segundos para los 200m. Ganó medallas de oro en los 200m y el relevo de 4x100m en el Campeonato Mundial de Atletismo 2019 en Doha, Qatar.

You can’t be playing with my emotions like this….

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020