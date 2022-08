El investigador David Ávila Roldán presentará en el museo Waldemar Julsrud su colección de Atlantes alienígenas de Tula

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- De forma temporal, el museo Waldemar Julsrud tendrá en exhibición la colección del investigador David Ávila Roldan, misma que consta de un lote de figuras que se asemejan a los gigantes de Tula y que expresan un especial misticismo.

Oriundo de la Ciudad de México, el investigador dijo estar emocionado con el personal del museo, que ha dado las facilidades para esta exposición.

Lee también: Museo Waldemar Julsrud en Acámbaro recibe el evento nacional Conexión Mística

Ávila Roldan explicó que las piezas únicas están esculpidas en basalto o piedra volcánica y cada una tiene una característica especial. Una de las más pequeñas en el pecho tiene que representar la mariposa que tienen los Atlantes de Tula en el estado de Hidalgo.

Foto: Onofre Lujano

Afirmó que cada pieza muestra ciertos trazos, pero todos tienen la posición firme que presentan los atlantes, que son seres que no son terrestres. Sin embargo, las incrustaciones en sus ojos, con una simbología que presenta cada uno, dan pistas de donde vienen.

Externó que la pieza más grande de esta colección es una fémina alienígena.

“Lo podemos ver por su busto y está en la posición misma que tienen los atlantes allá en la zona arqueológica de Tula”, dijo.

Establecen conexiones con los Atlantes de Tula

Refiere que en la parte lateral exterior, en lugar de cargar un espejo como el que normalmente muestran los atlantes, aquí se muestra una máscara alienígena. En su mano izquierda sostiene un artefacto que tiene la misma forma que los atlantes, solamente que los de Tula lo portan en la mano derecha.

Relata que este ser cuenta con cuatro dedos, es tetradáctilo, y en la parte frontal tiene otra mascara de otro ser alienígena. La figura cuenta con incrustaciones de jade verde y blanco. Además, los seres pequeños tienen incrustaciones de concha nácar, jade y obsidiana, y en la parte superior del cráneo tienen grabado el símbolo del amor

Te puede interesar: Monse: la enfermera de Acámbaro que busca un título nacional de fiscoculturismo

“Esto nos hace reflexionar y una de las hipótesis que tenemos es que los Atlantes de Tula no son masculinos. El rostro que tienen estos atlantes es delicado y me atrevo a decir muy femenino. Hay tras piezas que nos dan más pistas que se descubrieron este año. Se trata de esculturas no tan colosales como las de Tula, que miden cuatro metros; estas miden casi tres metros con las uñas pintadas de color blanco. Esto nos da una idea de que en realidad no son Atlantes, sino que son cariátides (figuras femeninas esculpidas con función de columnas)”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP