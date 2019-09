Atienden quejas tras 20 años sin agua potable

Autoridades confirmaron que ya se está atacando el problema de raíz. La comunidad de San José Mendoza cuenta con dos pozos, pero estos no dan abasto para toda la población

Cuca Domínguez

Salamanca.- Luego de que habitantes de la comunidad de San José de Mendoza, aseguran que tienen más de 20 años sin agua potable, debido a que los 2 pozos que tienen no cubren la demanda que hay, la directora general de Desarrollo Social y Humano, Laura Cecilia Zermeño Vázquez, aseguró que es un tema que se está atendiendo.

“El abasto del agua se está llevando acabo de manera regular a través del área de medio ambiente y en coordinación con lo que es la promotora de Desarrollo Social, estamos atendiendo las quejas de que no a todos les llegaba la pipa, que se pagar la dadiva, y ahora se está haciendo de manera que se garantiza que ya no existen este tipo de prácticas, se está dando el apoyo en la medida de las posibilidades y también cubriendo las necesidades.

Pero también se está atacando el problema de raíz, estamos viendo cuál es el programa para que puedan tener su proyecto, que va a pasar con la perforación que ya se tiene; si se requiere de una nueva perforación o como se resolverá para que tengan su servicio de agua de manera normal”, dijo.

Destacó que esa comunidad tiene pozos que funcionan, pero no a la capacidad que se requiere para cubrir la demanda, porque además se tiene una perforación pero no dio el agua que se esperaba, lo que es normal, pero se tiene que resolver que se va a hacer, junto con los estudios geológicos o los vareos que son también muy comunes, sin embargo al momento de perforar no se obtuvo el resultado que se esperaba.

Dijo que el estudio geológico lo está haciendo la gente técnica en estos temas que son la Comisión Nacional del Agua, personal de la Dirección General de Medio Ambiente que está definiendo cual es la situación más factible, pero si se está trabajando para resolver este tema.

Sobre la demanda para pavimentar, dijo que las comunidades tienen muchas necesidades y a partir de que llegó este gobierno, por instrucciones de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, se han atendido todas las comunidades, incluso en San José Mendoza se han entregado apoyos de despensas, impermeabilizaciones entregadas, expedientes completos para acceder al programa de techo digno y el apoyo baños públicos, se hizo un mantenimiento sencillo a la cancha y apoyo que solicitaron de viajes tezontle, entre otros.

Comentarios

