Atienden autoridades medidas de contingencia con comerciantes en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- En la comunidad Mesa de los Aguirre, del municipio de Salamanca, viven don Gabriel Valtierra Yépez y sus 35 chivas. Cuando era joven, llegó a tener un centenar de ella. Ahora, a sus 88 años de vida, cree que “se le está acabando el recorrido” y no podrá cuidarlas más.

Don Gabriel no puede atender la cuarentena por el coronavirus porque sus animales tienen que salir a pastar y alimentarse.

“Tengo rato que no bajo, por lo mismo que ya no me dejan salir solo. Y faltan recursos económicos (…) Yo creo que ya vamos a dar por terminado porque ya no podemos seguirle, yo creo que nada más esta temporada, si Dios me da licencia”, explica mientras no pierde de vista al rebaño.