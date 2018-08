Atienden a 123 que padecen alzheimer

El Instituto de la Memoria destacó el caso de una persona de 38 años para demostrar que la enfermedad no es propia de los ancianos; El organismo realiza jornadas para informar sobre la enfermedad

Carmen González

León.- El Instituto de la Memoria atendió a 272 personas con alzheimer en 2017; en lo que va del 2018 ha atendido a 123 personas. Aunque la enfermedad es más común en adultos mayores de más de 75 años, hace dos semanas se detectó el caso de un paciente de 38 años.

El alzheimer se presenta en edad temprana por herencia genética, en este sentido Leticia Rojas Ramírez, directora del Instituto de la Memoria exhortó a los jóvenes a preparar su vejez, para gozar de esta etapa de una forma activa y saludable.

“Cuando estamos hablando de una demencia temprana, esta avanza muy rápido, es una enfermedad que ataca a la persona al 100% pues ya no puede laborar o realizar sus actividades cotidianas. A nuestro parecer el alzheimer es una de las enfermedades más cruel porque las personas se van deteriorando al no reconocer a nadie, no acordarse de nada, hasta que ya no pueden ni moverse”, precisó Leticia Rojas Ramírez.

El alzheimer ataca además a la familia, pues se ve afectada por el descontrol emocional, cambio de vida y atención; causando mayor afectación al cuidador primario.

En este sentido, en 2017 el Instituto de la Memoria brindó información a 818 personas a través de diversas jornadas, con el objetivo de crear conciencia sobre el diagnóstico y tratamiento, en lo que va de 2018 se atendió a 859 personas.

Al solicitar el servicio el usuario recibe una valoración integral en el área física, neurológica, nutricional y psicológica. Al detectar la demencia el instituto de la memoria pone al alcance de los usuarios dos tipos de programas: Simulación Integral, dirigido a adultos mayores que inician con un deterioro cognitivo o presentan una demencia moderada, brindando talleres, y el Centro de Día, para los adultos que presentan un grado avanzado de la enfermedad, ahí se brinda fisioterapia y estimulación neurocognitiva.

