La Comisión de Derechos Humanos recibió once denuncias de menores violentadas en Salamanca, incluso una que era prostituida por su familia

Cuca Domínguez

Salamanca.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Coral Valencia Bustos, denunció que le ha tocado atender once casos de menores violentadas sexualmente, provenientes en su mayoría de comunidades rurales, y un caso de una colonia en la cabecera municipal; además ha atendido a siete empleadas municipales a las que se les despidió y consideraron que su finiquito no es el adecuado, de las cuales dos ya llegaron a un acuerdo y cinco están por negociar.

La edil destacó que los casos de violación o prostitución se registran en menores que van de cinco a 14 años originarias de las comunidades de Los Conejos, Uruétaro, así como en la colonia Barlovento que es un lugar focalizado por el tema de la inseguridad y donde afortunadamente se va a anunciar un centro de seguridad pública, lo que ayudará a resguardar esa zona.

“Estos con expedientes desgarradores, los hemos analizado, ya se denunciaron pero no tuvieron seguimiento, es sorprendente el grado en el que han caído los seres humanos, pero aquí estamos para defenderlas y se les ha dado el acompañamiento a petición de la familia, acudimos, nos platican el caso porque muchas veces son de familiares las violaciones y otras hasta los padres están de acuerdo en que la niña se prostituya”, denunció.

Particularmente en el caso de la menor que era prostituida por su familia, se tuvo que solicitar la intervención del DIF Salamanca para que se resguardara.

“En este caso se dio aviso al DIF para que sea retirada de su familia y se ponga en resguardo en una casa hogar, en algún albergue de menores, en lo que su caso lleva el proceso; si su familia no las quiere, no las valora, no tienen por qué seguir así; y así como estos seguramente hay muchos casos más y no muy lejanos, sino en colonias muy cercanas en la zona sur, como La Constelación, Benito Juárez y otras”, aseguró.

La regidora de Salamanca, Coral Valencia Bustos. Foto: Cuca Domínguez

Pero además destacó que no solo son casos de violencia sexual, también las hay de desnutrición o abandonos por sus padres; “en los que por cierto se está trabajando un proyecto con DIF municipal para ir al rescate de esos menores”, aseguró.

En el caso de los despidos de trabajadores municipales, destacó aue “a la Comisión de Derechos Humanos llegaron siete casos, de estos a dos ya se les liquidó, cinco de ellas fueron atendidas por el área de Recursos Humanos de Presidencia para llegar a un acuerdo; hoy vamos a revisar como quedó la liquidación de cada una, si ya están conformes, y si no, los mismos abogados de Recursos Humanos los iban a canalizar a la Junta de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato”.

Reiteró que la idea es proteger a los trabajadores, y que si son despedidos, se les remunere con lo que es debido, ni más ni menos

“La idea no es que los despidan por despedirlos, la idea es que las personas se vayan de acuerdo con lo que les toca, si no se les puede reubicar, porque es triste quedarse sin empleo, pero en un proceso en el que la administración municipal actual por alguna causa ajena a nosotros deciden terminar la relación laboral, pero se buscará que llegue a un acuerdo con Recursos Humanos para que ambas partes estén conformes”, concluyó.

JRP