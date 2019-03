Atiende DIF iturbidense violencia intrafamiliar contra hombres

Por la dificultad que tienen los varones en las contenciones y los seguimientos dado su rol social, el DIF municipal trabaja en apoyo de estos casos con ayuda psicológica y orientación

San José Iturbide.- El Sistema Integral para la Familia DIF de San José Iturbide atenderá casos de violencia intrafamiliar cometidos en contra de hombres, siendo complicada la contienda y el seguimiento por el rol que ocupan socialmente.

Lo anterior, lo dieron a conocer la presidenta y directora de la instancia Berenice Rico Merlo y Selene Sarai Sánchez Lucio, respectivamente, añadiendo que del tiempo que llevan laborando dentro de la administración, los meses donde se han presentado más número de casos fueron en diciembre y enero.

“Se ha presentado violencia familiar no solamente hacia mujeres, sino también hacia hombres, teniendo cifras de atención por igual y dándoles la atención, pero desgraciadamente, para los hombres es más difícil hacer una contención, porque socialmente son más vulnerables, teniendo el estigma que el hombre no llora, y es más difícil llevar ese seguimiento”, resaltó Sánchez Lucio.

Añadió que “la mujer tiene más apoyo social y familiar que el hombre”, puesto que de los casos vistos, casi en su totalidad, las mujeres regresaron, pero los hombres no, quedándose sin tratamiento y sin escucha, solamente dando a notar que los violentaron.

Las funcionarias resaltaron que, incluso, los hombres violentados se han presentado con distintos golpes visibles en gran parte de su cuerpo, y con una desesperación visible y notoria.

“Como son denuncias personales, nuestro deber es orientarlos y estar a la expectativa porque no tenemos una injerencia legal para ir por él, en calidad de que, claro, no se va a comparar la violencia que sufre un hombre, con la de una mujer, ya que ellos no son tan propensos de sufrir daños físicos”, subrayaron.

Ante esto, los servicios que se les brinda en un caso de violencia familiar son tanto la atención psicológica, como las visitas domiciliarias, realizando un estudio por dos abogados, una psicóloga, una trabajadora social y asistentes, quienes determinan el plan de acción.

En este último, se brindan terapias, asesoría legal y apoyo para ambos casos, tanto para quien genera la violencia, como para el receptor, sobre todo para los menores, que en estos casos son los más lastimados.

