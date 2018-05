Aterriza Reyes en el ‘nido’

El Universal

México.– A Luis Reyes no le asusta la responsabilidad que asume al llegar como refuerzo del América. El exjugador del Atlas sabe que tiene que dar resultados de inmediato y que no conquistar el título en un club como el de Coapa es fracaso.

“Me voy a estar preparando al 100%. Vengo, en lo individual, a trabajar día con día y a ser campeón, porque si en el América no lo eres, es un fracaso. Estoy muy comprometido y sé a lo que vengo, sé lo que es este equipo. Me han pasado cosas buenas y malas, y sé manejar la presión”, aseguró.

No era nuevo el interés de las Águilas por los servicios del defensa mexicano. Desde que asumió el timón Miguel Herrera, en su segunda etapa, había pedido los servicios del ex seleccionado, pero no se había concretado. Ahora, sólo resta que apruebe los exámenes médicos para que sea presentado como nuevo jugador de los azulcrema, con los que sueña ser titular.