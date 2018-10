Atenderán descargue de basura de Elektra en El Orito

Servicios Municipales dijo que analizarán la ley para poder sancionarlos. El gerente de la tienda reconoció los costales pero culpó a empresa constructora

Guanajuato.- El director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Morán Velázquez, informó que analizarán el caso de la contaminación hecha con escombro y con mobiliario presuntamente propiedad de Elektra, y en su caso imponer una sanción económica, sin embargo, primero revisarán el marco normativo al respecto.

El funcionario municipal dijo estar a favor de que haya una sanción contra la empresa en caso de comprobarse que fueron ellos quienes contaminaron la zona ecológica El Orito, sin embargo, comentó que no quiere correr el riesgo de imponer una multa sin tener facultades para hacerlo.

Cabe recordar que el día de ayer, elementos de la Dirección de Servicios Públicos recogieron escombro y basura con el logotipo de la empresa en El Orito.

“Mientras no tenga la seguridad de cuáles son las acciones jurídicas aplicables, no me adelantaré a correr el riesgo de que se me revierta, pero si soy de esa línea, yo sí creo que tengo la posibilidad de sancionar a aquel que no quiere cooperar, que no está convencido, que le vale gorro”, indicó el director de Servicios Municipales.

Por otro lado, señaló que primero harán un acercamiento con la empresa para analizar la situación del descargue.

Por su parte, el gerente de la tienda Elektra que está sobre la avenida Juárez (frente a la Comercial Mexicana), quien pidió omitir su nombre, dijo desconocer el tema, pues como empresa no hicieron ningún descargue de material.

Comentó que pudo haber sido la empresa constructora que contrataron para la remodelación de esa sucursal, pues al momento de mostrarle las fotos reconoció que los desechos que se muestran provenían de dicho lugar, por lo que estarán llamándole la atención al encargado de la obra por haber realizado dicha acción.

Esteban Zárate, guardabosque de la zona natural protegida fue el encargado de reportar el hecho para que fuera el personal de Servicios Públicos municipales a brindar el apoyo y retirar los costales.

Cabe señalar que el material que fue descargado por la zona cercana a la Escuela de Minas.

El guardabosque del parque señaló que esas prácticas son recurrentes pese a que se cuenta con un contenedor de basura, sin embargo, los visitantes dejan sus desechos sin importar el daño ecológico que puedan ocasionar a la flora y a la fauna del lugar.

