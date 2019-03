Atenderá el diputado Miguel Ángel Chico en Avenida Independencia

El morenista inauguró su Casa de Atención Ciudadana en la colonia Álvaro Obregón, donde se le comprometió a la honestidad y transparencia, a no robar, no mentir y no traicionar

Regina Solórzano

Irapuato.- Miguel Ángel Chico Herrera, Diputado Federal por MORENA, inauguró su Casa de Atención Ciudadana con ubicación en la colonia Álvaro Obregón, en la ciudad de Irapuato.

“En cuanto los horarios legislativos lo permitan, yo voy a venir personalmente para atender a la ciudadanía sobre sus asuntos políticos y jurídicos particulares”, aseguró el funcionario, quien buscará gestionar en el Congreso de la Unión las necesidades del pueblo irapuatense.

Acompañado de funcionarios y militantes del Partido, Miguel Ángel Chico, su señora esposa y su invitado de honor, el Director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega; cortaron el listón inaugural que oficializó el arranque de las funciones políticas.

Por su parte, Prieto Ortega tomó la palabra para pedir la honestidad y transparencia de los integrantes del Partido que ahora tienen algún cargo público.

“La gente afín a MORENA, que ahora está en posiciones de gobierno, debe cumplir cabalmente con no robar, no mentir y no traicionar, ya que esas son las claves del gobierno democrático del Lic. Andrés Manuel López Obrador”, comentó el Director.

El evento se llevó a cabo este sábado antes del mediodía en el domicilio que fungirá como casa de gestión, cuya ubicación es Avenida Independencia #1050, en la colonia Álvaro Obregón.

AL