Atender la justicia laboral, un reto: PJ

Rinde Miguel Valadez Reyes su IV Informe; solicita el presidente del STJE a Ejecutivo y Legislativo apoyo para implementar el sistema

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Miguel Valadez Reyes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), destacó en su último informe de labores el reto que significará implementar el nuevo Sistema de Justicia Laboral, por lo que a través de un video hizo una “encarecida solicitud de auxilio” al Ejecutivo y al Legislativo para que, dentro de sus atribuciones, proporcionen al Poder Judicial los recursos necesarios para hacer frente a esa reforma.

“Otorgar a cada quien lo que corresponde es hacer realidad el claro propósito de la justicia y, por lo mismo, asegurar el manejo de la ley con base sólo en la razón, el derecho y la equidad” Miguel Valadez Reyes

Presidente del STJE

Y es que el nuevo sistema demandará contar con una adecuada estructura física, técnica y humana que iniciará desde los cimientos mismos, pues el Poder Judicial (PJ) del estado ha sido ajeno a la ventilación de asuntos del orden laboral, se explicó en la grabación durante la ceremonia.

No obstante, pese a que no se cuenta con claridad en este tema, se resaltó que se ha realizado todo un proceso de planeación para contar con la infraestructura física y los elementos humanos necesarios -jueces, secretarios, administradores, oficiales y técnicos-, pues se pretende ponerlo en marcha en noviembre de 2018.

Al respecto, al gobernador Miguel Márquez Márquez refirió en su discurso que no se debe tener miedo a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral. “Es un reto, es un desafío interesante, pero saben que no tiene por qué darnos miedo; Guanajuato va a llegar temprano a la cita, de eso no tengamos duda. Hemos salido adelante, no le hemos fallado a nuestra Constitución, no le hemos fallado a nuestros guanajuatenses, por ello vamos a buscar los mecanismos económicos y obviamente de capacitación, pues es un reto mucho mayor, pero lo vamos a lograr”, expresó.

Consolidación del Sistema Adversarial

En el informe de labores 2017 de Miguel Valadez, se destacó que a partir del arranque del Sistema Acusatorio Adversarial se han abierto 22 mil 920 causas y 63 mil 926 audiencias, de las cuales surgieron 2 mil 316 juicios abreviados.

Además, mediante audiencias de juicio oral se tuvieron 547 procesos, en los que se emitieron 291 sentencias condenatorias, algunas de ellas históricas, de 52, 95 y 110 años, por delitos de feminicidio y secuestro. También se dio a conocer que en lo que va de este año las salas de oralidad recibieron 580 apelaciones, las cuales fueron resueltas dentro del plazo legal.

Respecto al Sistema de Justicia Penal Tradicional, se informó que a principios del 2014 se contaba con 44 juzgados de partido (cinco menores penales y 42 menores mixtos), pero ya se han dado 19 fusiones, lo que ha permitido la desaparición de los juzgados menores y de partido que ha de continuar hasta que se extinga este esquema y pierda vigencia.

En los 21 juzgados que aún existen, se resolvieron en los últimos cuatro años 22 mil 160 asuntos, dando lugar a que las 10 salas penales del STJE dedicaran gran parte de su trabajo a la atención de 10 mil 442 impugnaciones, todas resueltas.

Justicia adolescente

Por otro lado, se informó que, en materia de Justicia para Adolescentes, desde la implementación del sistema, en julio de 2015, con 10 jueces y 45 auxiliares, se han conocido 2 mil 509 asuntos y se han emitido 800 sentencias, imponiéndose en 171 de ellas medidas de internamiento y en el resto tratamiento de rehabilitación.

En cuanto a infraestructura, destacó que se construyeron tres juzgados, en Guanajuato, Irapuato y Celaya, adecuándose las salas de audiencias en León y San Miguel de Allende, con un monto de 32 millones 264 mil pesos.

La armonía social

En su mensaje, Miguel Valadez Reyes señaló que la capacidad técnica y la acumulación de sabiduría jurídica no hace a un buen juez, sino que pertenece al universo de la razón, “que es importantísimo, pero no el único componente de juzgar”.

Agregó Valadez que “no hemos de olvidar que lo que desempeñamos es una función de Estado que se traduce en la resolución, mediante la correcta aplicación de preestablecidos ordenamientos jurídicos, de intereses bien entre particulares o entre éstos y el poder público, con lo que se obra la protección no sólo de los valores sino preservar la armonía social y, por ende, la conservación misma del grupo comunitario, ya que otorgar a cada quien lo que corresponde es hacer realidad el claro propósito de la justicia y, por lo mismo, asegurar el manejo de la ley con base sólo en la razón, el derecho y la equidad ”.

Al finalizar, Valadez recordó que será el 3 de enero del 2018 cuando los magistrados y magistradas seleccionarán entre ellos a quien será el nuevo presidente del STJE por los siguientes dos años.

Reconoció a magistrados, jueces, consejeros y todo el personal que labora en el Poder Judicial y les dijo que espera haber representado con dignidad y no haber defraudado la confianza que se le otorgó.

Estamos orgullosos, manifiesta Márquez

A su vez, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que se cierra un año pero también un ciclo en el que el trabajo, la constancia, la disciplina y la transparencia han permitido la construcción de la confianza de los ciudadanos, además que el PJ ha mostrado un trabajo impecable que da satisfacción y orgullo.

Reconoció la consolidación del sistema de Oralidad Familiar y Mercantil, y del Sistema de Justicia para Adolescentes dijo es de los más modernos: “No le pedimos nada en instalaciones de calidad a Estados Unidos, hay mucho por hacer, pero esto hay que reconocerlo”.

El mandatario estatal señaló también que el PJ ha tenido una transformación “en toda la extensión de la palabra” y no es el mismo de hace 15 años.

De Miguel Valadez Reyes, señaló que es un maestro a quien se le ha aprendido mucho, y quien se ha convertido en una institución: “Gracias, maestro, por esa confianza”.

Por su lado, la diputada local y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Arcelia González González, expuso que Miguel Valadez se ha convertido en una institución de la impartición de justicia.