La Secretaría de Seguridad Ciudadana alista una línea de emergencias especial para atender la violencia de género en Guanajuato Capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará una línea de atención especializada en violencia de género, así lo adelantó su titular Samuel Ugalde García.

El secretario de seguridad mencionó que los 50 policías que serán contratados próximamente, se destinarán en parte para fortalecer el Sistema de Emergencias 911. Además, dijo que trabajan en una línea telefónica para atender específicamente la violencia de género y recalcó que los elementos están certificados para actuar en estos casos.

Atención violencia de Género Foto: Lourdes Vázquez

“Me adelanto poquito, estamos generando una línea de captura y una línea de atención para atender violencia de género. No me quiero adelantar mucho, se sigue atendiendo desde el 911, sigue existiendo la Unidad de Atención a la violencia de género…Hay que recordar que esta unidad está certificada y cuenta con un equipo multidisciplinario”, declaró el funcionario.

Destacó que todo el personal del C5 tiene las certificaciones necesarias y con los exámenes del control y confianza. También dijo que recientemente a través de la oficina de la ONU, se dieron capacitaciones en materia de derechos humanos, atención a grupos vulnerables y violencia de género.

Buscan reducir tiempos de respuesta en emergencias

Ugalde García señaló que la corporación trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal para reducir los tiempos de respuesta de la policía ante una emergencia.

El funcionario municipal comentó que la meta son 10 minutos. Tal y como quedó asentado en los 45 compromisos firmados por los municipios ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Detalló que actualmente, el tiempo promedio de respuesta de la Policía Municipal es de entre 11 y 12 minutos. Aunque señaló que la mayoría de reportes se registran en la cañada y ahí el tiempo de respuesta es de hasta 5 minutos.

“Eso al final se traduce en un servicio a la ciudadanía, digo no es que no tengamos algunas cuestiones o errores técnicos, pero se trata de ir mejorando este tipo de sistema; no solo en el aspecto de reducir tiempos”, agregó.

