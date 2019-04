Atención a la Mujer charlará con estudiantes para evitar embarazos

Debido al incremento de casos de embarazos en menores de 15 años que se enfrentan a una gran problemática, la Coordinación Municipal de Cortazar impartirá pláticas y talleres en instituciones educativas

Cecilia Cornejo

Cortazar.- Debido al incremento de casos en los embarazos a temprana edad en menores de 15 años, la Coordinación Municipal de Atención a la Mujer comenzará a impartir una serie de pláticas y talleres en instituciones educativas para sensibilizar sobre los riegos de embarazos en adolescentes.

Al menos son de dos a tres diarios los casos que se atienden en la dependencia que encabeza la coordinadora Mayra Montserrat Patiño Gasca, es por ello que se trata de buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan estas madres menores de edad.

Este programa de pláticas informativas comenzaran en el CONALEP Cortazar y se extenderán a cinco instituciones educativas siendo estas el CBTIS 172, Escuela Secundaria Técnica #12, Telesecundaria 565, Escuela Secundaria Ingeniero Antonio Madrazo y Escuela Secundaria Nueva Generación.

Estos talleres y pláticas forman parte de una primera etapa de atención a la problemática de embarazo adolescente pues el objetivo es lograr una sensibilización en la ciudadanía estudiantil tanto en hombres como en mujeres sobre los riegos y con ello lograr reducir el número de casos en el municipio.

“Ya dejaron estudio, ya dejaron todo y se van en donde las aceptan con su hijo porque si la mamá no las apoya o la familia no las apoya se enfrentan a una gran problemática porque no tienen credencial para conseguir un empleo o dejarlos en una guardería”, dijo Mayra Montserrat Patiño Gasca, coordinadora de Atención a la Mujer.

AL