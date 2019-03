‘Atascan’ de neumáticos al estado

Los tiraderos clandestinos de llantas se multiplican en la entidad y más cerca de la población: al lado de clínicas, instalaciones deportivas y centros comerciales

Staff

Estado.- Los tiraderos de llantas en el estado de Guanajuato han rebasado el límite de lo lejano, los ciudadanos tiran sin pudor ni cargo de conciencia estos residuos altamente contaminantes en lugares cada vez más poblados, aumentando el riesgo para los ciudadanos.

Las autoridades tienen una tarea cada vez más complicada de resguardo y traslado de este material, pero en algunos municipios impera la negligencia, ya que no se tienen planes para deshacerse de los neumáticos que ya no se utilizan, procurando el menor impacto al ecosistema.

El director de Medio Ambiente de Irapuato, Gonzalo Guerrero Guerrero, explicó los lugares para la disposición de neumáticos deben contar con un permiso estatal para poder operar. Ellos retiraron material de lotes ubicados en la salida a Abasolo, pero la tarea de limpieza nunca termina.

El municipio de Dolores Hidalgo es ejemplo de los tiraderos clandestinos y lejanos, uno de ellos se encuentra a un costado del Libramiento Oriente. El tiradero que está a la vista de cualquier automovilista, en un predio a unos 100 metros de la carretera.

Ahí las llantas se amontonan con pedacería de cerámica y producción alfarera, basura de comida, sillones inservibles, desechables, tabique y basura automotriz y en temporada de calor es visitado constantemente por bomberos, quienes acuden a apagar los incendios que se generan con este material.

En la periferia de San Francisco del Rincón, a la orilla del río Santiago convergen aguas pestilentes y un tiradero de llantas. En su camino a la comunidad más grande del municipio, la industria de León tira sus desechos y las personas los propios, que incluyen cascajo y neumáticos.

En la mancha urbana

Con los años, los tiraderos van invadiendo lugares poblados, como en San Miguel de Allende, que cuenta con su propio tiradero de llantas, justo frente al CAISES de la colonia La Lejona. En este caso la autoridad municipal aseguró que no tenía conocimiento de lo que ocurre ahí pues nadie lo ha reportado.

En Celaya los tiraderos dentro de la ciudad no son nuevos, el que se encuentra en un baldío de la avenida el Sauz, detrás del centro comercial Parque Celaya tiene más de diez años siendo un foco de infección. Este tiradero clandestino ha sobrevivido a las quejas de los vecinos y a varias administraciones que no han hecho nada por limpiarlo, por impedir que se siga tirando basura ni por convertirlo en un lugar más seguro.

Invade estadio

Las afueras del estadio ‘Fray Salvador Rangel Mendoza’ se convirtieron en el destino final de las llantas que se encontraban en el tiradero de Acámbaro, a pesar del riesgo sanitario, la Dirección de Servicios Municipales optó por amontonar los neumáticos ahí, como un primer paso, hasta conseguir el recurso necesario para pagar el flete que los lleve al estado de Hidalgo, a una conocida cementera que los utiliza para producir impermeabilizantes

Con un sólo viaje se podrían deshacer de 11 mil llantas y reducir la contaminación de este y otros sitios, ya que al ver basura, otras personas se animan a dejar sus desechos e incluso han dejado material quirúrgico.

El Municipio las retiraba, ya no

Los llanteros y talacheros de Salamanca urgen a la autoridad municipal a convocar a comerciantes del ramo, para acordar el destino final de los neumáticos usados, aseguraron que a pesar de que han solicitado esto anteriormente y no han acordado la manera de evitar que baldíos, el cauce del río Lerma y canales sean depósitos de ese material altamente flamable.

José Diez, responsable del Grupo Vega Salamanca refirió que en Salamanca hay 10 llanteras establecidas y entre 20 y 30 informales que trabajan en casas y cocheras, en ninguna se regula el destino final de ese material.

“Los talacheros me compran llantas usadas, pero las que ya no sirven las tiran a los canales y las orillas de la ciudad”. Recordó que en otros años el Municipio se llevaba el material y les cobraba por llanta “ya son varias administraciones y no volvieron. Ahora tenemos ese problema, ¿dónde tirar las llantas?”.

Fernando Rodríguez Miranda, talachero, comentó que al mes deshecha 20 llantas, unas 240 al año “es riesgoso la acumulación de llantas. ¡Si alguien les prende fuego, no lo vamos a poder apagar! El Municipio debe mandar una camioneta y que se lleven las llantas de todas las talacheras. Ha de haber muchísimas y todas sacan las llantas al basurero”, finalizó.

Con información de:

Manuel García / Nayeli García / Roberto López / David Olvera / Eugenia Rojas / Luz Zárate