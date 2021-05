Ale Gutiérrez y Sheffield concentran críticas en el debate por la alcaldía de León

Fernando Velázquez

León.- Con cuestionamientos hacia quienes aparecen como punteros en diversas encuestas y poco tiempo para elaborar propuestas, este miércoles se celebró el primer debate en el que participaron los once candidatos que buscan la Alcaldía de León.

La candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez, primero fue cuestionada por el abanderado de Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado por haber respaldado en el 2019 la ratificación del fiscal Carlos Zamarripa, siendo diputada local.

Por su parte, Rosa Elba Pérez, quien por segunda vez busca la Alcaldía de León ahora bajo las siglas de Redes Sociales Progresistas, le recriminó a la panista que su partido entregó el municipio al crimen organizado.

“Los que gobiernan son ustedes, la gente del PAN. Si su partido de verdad tiene soluciones para la inseguridad, ¿por qué no las han propuesto?”, le preguntó.

Sin embargo, Alejandra Gutiérrez no respondió directamente ambos cuestionamientos; en cambio, sostuvo que debe contarse con diagnósticos de cada zona de la ciudad y se comprometió a que León contará con la policía mejor capacitada y equipada del país.

Por su parte, el candidato de Morena, Ricardo Sheffield, fue cuestionado directamente por la abanderada del PRD, Paola Aceves, quien le cuestionó cómo puede hablar de igualdad y respeto cuando es postulado por un partido que buscó impulsar como candidato en Guerrero a Félix Salgado Macedonio, denunciado por violación.

El morenista se desligó de lo que ocurre en Guerrero.

“En el tema de Morena, en el estado de Guerrero, es algo que a Ricardo Sheffield no le compete. Yo no soy dirigente de Morena, nunca he sido dirigente de Morena”, dijo.

Otra candidata que increpó a Sheffield fue Norma Nolasco, de Fuerza por México, quien le criticó que nuevamente busque la Presidencia municipal, luego de haber sido alcalde en el trienio 2009-2012.

“No sabes cómo, Ricardo, estás totalmente perdido en el limbo”, le espetó.

El debate, que duró casi dos horas, alcanzó a mantener aproximadamente 2 mil 200 espectadores en la página de Facebook del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y alrededor de 600 en su canal de YouTube, aunque también fue transmitido por TV4, la televisora oficial del estado.

Los candidatos nuevamente se verán las caras el próximo miércoles, en el debate organizado por la Coparmex Zona Metropolitana León.

EZM