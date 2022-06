Los ataques contra comunidad LGBTQ+ ocurren en todo Guanajuato, que se coloca como el cuarto estado con más delitos de discriminación

Miguel Juárez

Guanajuato.- La ciudad de León ocupa la segunda posición nacional con el mayor número de incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTQ+ en México. Mientras tanto, Guanajuato es el cuarto estado a nivel nacional en este tipo de delitos.

Sin embargo, debido a la enorme cifra negra y al nulo esfuerzo por parte de las autoridades, son muchos los casos que ocurren y no son denunciado; así lo advierten los registros de la plataforma Visible.

Durante la Conferencia ‘La Fobia LGBT+ en Números’ el Director de Amicus, Juan Pablo Delgado dio a conocer algunos registros. Desde 2019, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ han reunido, tras la ausente preocupación de las autoridades.

Compartió que debido a la falta de información relacionada con la situación que viven personas de la comunidad, las instituciones y los tomadores de decisión han omitido generar leyes y políticas públicas que mejoren su realidad actual.

Además, como en otros casos de abusos y violencia, no solo la gente desconoce donde presentar denuncias, sino que consideran no habrá consecuencias.

En todos lados violentan al arcoíris

De 2019 a la fecha, entidades como Ciudad de México (252), Jalisco (156), Estado de México (139), Guanajuato (103) y Veracruz (55) encabezan la lista con el mayo numero de reportes. La CDMX y particularmente, la delegación Cuauhtémoc por la zona rosa, son conocidas por su apertura con la comunidad. Sin embargo, eso no la salva de ser uno de los espacios con mayor número de casos.

Respecto de las ciudades que encabezan la lista se encuentran Guadalajara (86), León (54), Cuauhtémoc (50), Toluca (45) y Puebla (33). Sin embargo, expresó trabajan en generar colaboraciones en otras entidades para que cada vez más pueda evidenciarse su realidad.

Las agresiones y/o violencias que más sufren son violencia verbal (344), negación de servicios o derechos (154), física (113) y psicológica (104), advierte Visible. Además, aunque se registran 7 casos de desaparición y más de 137 asesinatos de personas de la comunidad LGBT+, solo por el hecho de identificarse sexualmente diferente, las autoridades no han realizado investigaciones sobre las causas de esto.

Son más de 1 mil 220 casos reportados en el país que, para los activistas fácilmente podrían multiplicarse en más del doble. Hasta ahora, 2021 ha sido el año con el mayor número de casos.

Prodheg los deja sin grupo de trabajo

Juan Pablo Delgado criticó que, desde la llegada de Vicente Esqueda a la Prodheg, el Grupo de Trabajo para la defensa de la comunidad LGBTQ+ no existe, pues nunca los han convocado. Pese a que este nació desde la gestión de Gustavo Rodríguez Junquera, hace más de 12 años, Vicente no ha accionado el grupo.

“Esta administración de la procuraduría (de derechos humanos) que lleva, ya casi dos años, la mitad del término, ya nos urge que se vaya… No ha accionado el grupo de trabajo de personas LGTB que lleva doce años operando. […] funciona desde la primera administración de Gustavo Rodríguez, toda la de José Rodolfo, que son 12 años. (Pero) desde que llegó Vicente Esqueda, ese grupo no existe, nunca nos han convocado. Hay un factor sistemático, primero no dialogas, después solo relevas tres quejas y la queja que les presentamos en 2020, lleva 20 meses en proceso”, expresó Delgado.

Para el activista, la desaparición de la procuraduría es evidente. Pues aunque antes tampoco pasaba mucho, por lo menos les escuchaban, era un lugar de conversación. Pero dijo, “eso pasa cuando designas a un exdirigente de acción nacional como un procurador de derechos humanos”.

