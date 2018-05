Ataque en Guadalajara suma 3 muertos

Los hechos de la capital jalisciense siguen sumando muertos, tanto víctimas civiles como un posible delincuente

Guadalajara.— Además de las 15 personas que resultaron heridas, se han reportado tres muertes derivadas del atentado contra el ex fiscal y actual Secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera, y los narcobloqueos generados tras la captura de algunos presuntos agresores: un bebé de ocho meses, el deceso de un trabajador alcanzado por una bala perdida y el fallecimiento de un presunto delincuente; no obstante, dos heridos siguen en estado crítico.

Ayer por la mañana Yannik Nordín, secretario técnico del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que tras el tiroteo en el restaurante de la avenida Chapultepec, siete personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro son civiles y tres son agentes policiacos. En ese sitio fue herido de gravedad uno de los escoltas del ex fiscal, quien tiene un impacto de bala en el rostro y uno más en la cadera; su pronóstico, es reservado.

Entre los civiles heridos en el tiroteo están dos niñas que vendían dulces en la calle y un trabajador del restaurante; sobre su estado de salud se informó que es estable. Los otros nueve heridos son civiles que viajaban en uno de los dos camiones incendiados por delincuentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la captura varios de los presuntos agresores del ex fiscal.

Alrededor de las 22:30 horas del lunes un autobús de la ruta TUR que circulaba por la avenida Mariano Otero a la altura de la avenida Las Torres, fue interceptado por un comando que le prendió fuego. Una mujer de 26 años y su bebé quedaron atrapados en el fuego y sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en prácticamente todo el cuerpo. Ayer alrededor de las 12 horas, el gobernador Aristóteles Sandoval, informó a través de sus redes sociales que el pequeño había fallecido. Por la tarde, la salud de la madre del pequeño se reportaba como grave.

Tras el atentado al ex fiscal se generó una persecución que terminó en el municipio de Tlajomulco y durante ésta los delincuentes dispararon en varias ocasiones contra los policías; una de esas balas alcanzó a un trabajador de la empresa Flextronics que cruzaba un puente peatonal de la avenida López Mateos. La fiscalía reportó la muerte de esta persona sólo en el parte de novedades del Servicio Médico Forense como “muerto por bala perdida”, pero ayer por la noche reconoció que su deceso se derivó de la persecución de los agresores del ex fiscal.

La información respecto a la muerte de uno de los presuntos agresores es contradictoria pues, mientras la fiscalía aseguró que el detenido, identificado como Pedro Antonio “N” murió alrededor de las tres horas del martes en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara murió a causa de un infarto; por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, afirmó que el presunto delincuente falleció debido a las “heridas de fuego” derivadas de los hechos y reconoció que no está entre los 16 heridos de los que oficialmente se informó debido a que no se había corroborado si pertenecía a delincuencia organizada o no.