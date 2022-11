Tras el ataque en una clínica de Celaya, Daniel Díaz señaló que se verificará si la clínica contaba con la autorización de Cofepris

Nancy Venegas

Irapuato.- Tras el ataque registrado a un hospital privado en Celaya, Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), comentó que se verificará si la clínica contaba con la autorización de Cofepris para operar. Por lo pronto, en las unidades de la dependencia estatal no se reforzarán las medidas de seguridad porque ya existen protocolos.

“Es algo que va a checar la Jurisdicción Sanitaria. La verdad es que no tengo ahorita mucha idea del tema. Todos los establecimientos para poder funcionar necesitan tener su permiso ante la Cofepris, eso es justamente lo que vamos a checar, no me gustaría meterme en temas que está investigando la Fiscalía, yo creo que es lo mejor y como no es un problema de salud pública no me voy a inmiscuir en el tema”, comentó Díaz Martínez al hablar del ataque violento registrado en un hospital particular ubicado en la ciudad de Celaya.

SSG no reforzará seguridad

Por lo pronto en las clínicas y unidades de la SSG, no se contempla reforzar las medidas de seguridad para prevenir este tipo de hechos que pone en riesgo la vida de pacientes, sus familiares y personal que labora en los edificios.

“No, no es un tema de salud ahí hay que decirlo no es un tema mucho menos de salud pública y de verdad en ese tema para no obstaculizar ningún trabajo de la fiscalía yo creo que salud no se debe meter ahí. Nosotros estamos ocupados ahorita en el tema de vigilancia epidemiológica influenza, cáncer en niños, tamizaje a mujeres con probable cáncer de mama, pero en ese tema no nos vamos a meter”, sostuvo el secretario de salud.

