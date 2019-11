Ataque cibernético a PEMEX pega a hospitales

Ataque cibernético a Petróleos Mexicanos afecta a sector salud como lo es en los hospitales donde no se pueden emitir recetas electrónicas, porque el sistema está dañado

Salamanca.- Ataque cibernético a Petróleos Mexicanos afecta a sector salud como lo es en los hospitales donde no se pueden emitir recetas electrónicas, porque el sistema está dañado, así aseguró el presidente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros, Juan Carlos Chávez González.

Destacó que sin tener información precisa si la red de computo está afectada en un 5 por ciento o más, pero si hay recomendación de no prender la computadora si no es necesario; pero además “en este momento en lo que es el servicio médico no se están generando recetas electrónicamente, ni nada electrónico porque todavía existe la posibilidad de infección, espero que esta situación se supere de manera pronta, porque entorpece y detiene la vida de la empresa”.

Agregó que “por lo que respecta a otras áreas de la petrolera, en lo que se puede tramitar en formatos o llenados manuales, se está dando de esta forma; pero en muchos otros que no se pueden sustituir se están dejando de atender a los usuarios, porque lamentablemente, éste no es fue un problema menor”.

Finalmente reiteró que Petróleos Mexicanos está tratando a toda costa de evitar que se pueda dar un desabasto, pero hasta donde se tiene información, el abasto está garantizado y conforme se está informando, esta situación no sucederá, la petrolera tiene los inventarios suficientes y de la posibilidad de seguir trabajando y entregado los combustibles para las gasolineras.

