Ataque armado en León deja un muerto y dos lesionados

María Espino

Guanajuato.- Tremendo revuelo el que se generó durante la detención de una menor de edad en la Plaza de la Paz, hija de la pareja de invidentes que diario se ponen a cantar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, a un costado de Presidencia municipal capitalina.

El altercado se registró poco antes de las 13 horas, en el lugar antes referido, cuando la joven detenida estaba con su papá. De acuerdo a versión de testigos de los hechos, llegó una mujer adulta que comenzó a agredirla verbalmente y después pasaron a los golpes llevando la peor parte la menor de edad que salió con heridas en el rostro.

A los pocos minutos que comenzó el pleito policías preventivos fueron alertados del enfrentamiento por lo que los uniformados llegaron hasta el lugar y de inmediato intervinieron para detenerlas logrando asegurar a la menor de edad pero la otra mujer escapó.

Al momento en que la menor de edad, de quien no se conoce nombre, estaba siendo llevada para subirla a la patrulla junto con su papá, que la iba a acompañar, varios ciudadanos se aproximaron y manifestaron inconformidad sobre el actuar de los policías pues aseguraron que estaban arrestando a la joven de manera arbitraria al no hacer las averiguaciones pertinentes y al no detener a la otra mujer que, a decir de los testigos, fue quien comenzó la riña y por ello que intentaron evitar que se llevaran a la muchacha.

Incluso hubo algunas personas que les pedían a los policías que se identificaran para garantizar que efectivamente eran policías municipales, pero los uniformados no les hicieron caso y continuaron con el arresto argumentando que no tenían por qué decir sus nombres.

Una vez que lograron que tanto la menor de edad como su papá se subieran a la patrulla, tres policías caminaron hacia el Jardín Unión en busca de la otra mujer, ya que algunos testigos de los hechos les dijeron que había corrido en esa dirección. Sin embargo, la lentitud con la que los oficiales procedieron generó críticas de los ciudadanos, de hecho algunos les gritaron “le dieron chance, cuánto les pagó, “si quieren vayan de rodillas a buscarla”.