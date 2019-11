Ataque armado deja dos muertos y tres heridos en El Refugio

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos en la zona; cuando llegaron encontraron a varias personas mal heridas en el suelo y dos de ellas ya no contaban con vida

Redacción

Irapuato.- Dos muertos y tres heridos fue el resultado que dejó un ataque a balazos en la Colonia El Refugio.

Fue pasado de las ocho de la noche que los teléfonos de emergencia del Centro de Comunicaciones CECOM sonaron para avisar que había una balacera en la esquina de la calle Filipinas y Trinidad y Tobago de la Colonia El Refugio.

Autoridades municipales se trasladaron rápidamente al sitio del reporte y a su llegada encontraron a varias personas mal heridas, por lo que pidieron el apoyo de ambulancias para atender a las víctimas.

Sin embargo, los paramédicos señalaron que dos de ellos ya habían perdido la vida, mientras que tres personas más se encontraban gravemente lesionadas, quienes fueron trasladados al hospital de emergencia.

Vecinos del lugar dijeron no haber visto lo que pasó, solo que escucharon al menos 20 balazos, por lo que prefirieron no acercarse hasta que ya no escucharon nada.

Los elementos de la Policía Municipal aseguraron en el lugar varios casquillos percutidos, los cuales quedaron distribuidos en toda la calle.

Agentes ministeriales se hicieron cargo de la escena del crimen, a fin de iniciar la investigación y encontrar a los responsables de este hecho.

