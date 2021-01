LA PAJA EN EL OJO AJENO. La rebelión que plantea el PAN junto a otros partidos opositores al morenismo gobernante frente a la propuesta presidencial de desaparecer organismos autónomos para que sean absorbidos por el gobierno federal, tiene su dosis de hipocresía o doble moral, visto desde Guanajuato.

DE PLANO. Dice una máxima en política, que el poder se ejerce, no se comparte. Y esta rige en los hechos en nuestra democracia desde hace muchos años.

CASI, PERO NO TODO. En el viejo autoritarismo y presidencialismo priista, se decía que no se movía una hoja en este país sin la voluntad del presidente. La transición a la democracia a partir del triunfo de Vicente Fox refrescó algunas áreas de nuestra democracia con la creación de organismos autónomos que son el fruto más apreciado por organizaciones empresariales y civiles que promueven la participación ciudadana.

EL ADN… Sin embargo, esto solo matizó la intervención presidencial pero no la desapareció. Los 2 sexenios gobernados por el PAN y el del regreso del PRI mantuvieron la omnipresencia del Ejecutivo en nombramientos y designaciones aunque se establecieron límites y acotamientos aceptados por todos.

DESDE LA TERCERA CUERDA. Sin embargo, el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con un apabullante respaldo en las urnas que le llevó a ganar con holgura la mayoría en el Congreso, incluidos sus aliados, que le dan para hacer casi cualquier cosa, despertaron la tentación hoy materializada, ya no solo de acotar sino de desaparecer esos organismos autónomos (para ser absorbidos por el gobierno) que sirven como contrapesos o auxilian al poder político en la toma de decisiones.

A TIROS Y JALONES. Las propuestas incluyen organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Se trata a todas luces de un paso muy peligroso que cancelaría los avances que había mostrado nuestra democracia y contrapesos con todo y sus asegunes.

INSUFICIENTE. No será fácil para Morena pues si bien tendría la mayoría suficiente, con todo y sus aliados para sacar adelante la propuesta en la cámara de diputados, no ocurre lo mismo en el Senado en donde sí estaría en predicamentos.

SIMULACIÓN. La propuesta como es de esperarse ha generado, con razón, el rechazo unánime de partidos opositores a Morena, agrupaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. No hay pues razón para justificar semejante acción que pretende el gobierno, un acto de autoritarismo con disfraz de austeridad.

LO LOCAL. Lo que sí habría que advertir es el doble discurso o la doble moral del PAN que condena el autoritarismo lopezobradorista pero guarda silencio frente a las intromisiones del actual o anteriores titulares del poder ejecutivo en Guanajuato.

AJÁ. Aquí, no ha habido la intentona y seguramente no la habrá, de parte de gobiernos panistas de desaparecer organismos autónomos. Sobre todo porque son el gancho que usan para acreditar su bandera en pro de la participación ciudadana.

EJEMPLOS. Pero nadie puede negar que aquí se mantiene a flote la intromisión tolerada del Ejecutivo en otros poderes. Aquí se palomea al presidente del poder judicial, la bancada del PAN en el Congreso local no es el contrapeso del ejecutivo.

DE PLANO. Hace algunos años, un histórico panista como Alfredo Ling Altamirano ocupó la presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP). Ah, pero es que López Obrador quiere desaparecerlos, replicarán los azules. ¿Acaso poner un panista al frente no es una sutil manera de absorberlo?

UNA MÁS. Sigamos: el procurador de Derechos Humanos recién electo, Vicente Esqueda, tiene la bendición de Diego Sinhue quien dio su propio golpe de timón en León para garantizar remediar el desorden de la primera estrategia fallida avalada por el alcalde López Santillana.

VARA DISTINTA. La omnipotencia y omnipresencia del actual gobernador está fuera de duda. Pero los panistas se rasgan las vestiduras con el titular del Ejecutivo federal que está yendo muy lejos. Y tienen razón en hacerlo. Pero no hay congruencia.

LA HIPOCRESÍA. A menos que ahora tengamos que ponerle adjetivos a la intromisión del Ejecutivo en otros poderes o al franco autoritarismo. Se vale pero hasta cierto límite. No en exceso. O solo las intromisiones que no sean dañinas a las instituciones, se valen y las otras no. Las azules, sí. Las de Morena, no. Doble moral, le llaman.

LA DEL ESTRIBO…

El próximo 18 de enero por la tarde, los 7 diputados federales guanajuatenses panistas que buscarán la reelección se registrarán de manera simultánea en las instalaciones del comité directivo estatal.

De este modo, Ector Jaime Ramírez Barba, Jorge Espadas Galván, Fernando Torres Graciano, Juan Carlos Romero Hicks, Michelle González Márquez, Saraí

Núñez, Ricardo Villarreal estarán en la fecha señalada para presentar su solicitud de registro, acompañados solamente de sus compañeros defórmula.

En la lista no está el salmantino Justino Arriaga porque el PAN quiere registrar a Agustín Robles como candidato en el único distrito en el que habrá coalición con el PRI y PRD.

Es un personaje más cercano al PRI que al PAN. ¿Dejarán colgado de la brocha al exalcalde de Salamanca?

RECORDAR ES VOLVER A GRILLAR

A UN AÑO DE LOS RECLAMOS DE BEATRIZ HERNÁNDEZ

“Mientras tanto, la burocracia y la indiferencia del Estado nos siguen teniendo atados de pies y manos. Para cumplir con la seguridad de los salmantinos, siempre hay impedimentos, siempre hay respuestas leguleyas, siempre hay funcionarios que nos dicen que ‘No’, siempre hay un trámite más, una barrera más, una excusa más. Y frente a eso, la dolorosa realidad: en los últimos 9 días, 23 asesinatos y contando”

Así lamentaba la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz hace exactamente un año, lo que calificaba como el “abandono” del gobernador Diego Sinhue Rodríguez al Municipio que gobernaba.

Una espeluznante cifra de homicidios nunca antes registrada agobiaba a este Municipio en el arranque del año anterior y que confirmaba el pésimo estado que vivía esta ciudad en su entorno particular.

Fue uno de los muchos reclamos que hizo la alcaldesa al gobernador. Hernández Cruz, expanista que se convirtió en la revelación de la campaña de hace 3 años cuando renunció al PAN para ir por la alcaldía tras ser desdeñada por el blanquiazul.

La presidenta municipal sabía que enfrentaba un severo problema de inseguridad producto fundamentalmente del desmantelamiento de la policía municipal y desastre que le heredó el último alcalde panista, Antonio Arredondo.

El problema fue que frente al gobierno panista, eligió el tono hostil al tiempo que la administración de Rodríguez Vallejo, aceptaba gustoso el desafío a sabiendas de que podía colocar a la alcaldesa como la villana de la película pese a que en el discurso, Hernández Cruz no ha bajado el nivel de las críticas.

Y es hora que, Salamanca con el problema de la inseguridad no resuelto sigue siendo un municipio en el que reina el encono político mientras la delincuencia sigue haciendo de las suyas.

Y hoy que nos aproximamos al proceso electoral, el arreglo no se ve cercano. Al contrario, las diferencias se acentuarán más entre Estado y Municipio en la búsqueda, ambos de jalar agua para su molino para retener la plaza en el caso de Morena y recuperarla en el caso blanquiazul.

LA IMAGEN DEL DÍA

ALEJANDRA GUTIÉRREZ: LA TALACHA PARA CALAR EN LOS EMPRESARIOS

Más allá del sabor amargo que le dejó a Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex y activista número 1 de Sí Por México su incursión en Guanajuato en donde el PAN (bueno, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez) dijo que puede solo de cara a las elecciones de 2021, en el sector patronal leonés hay otra inquietud que deberá atender tarde o temprano, la virtual candidata a la alcaldía, Alejandra Gutiérrez Campos.

Y estamos hablando de las reticencias o resistencias que su designación, dejó en un sector de la Coparmex. De plano, algunas figuras de la vieja guardia empresarial preferían al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres como abanderado panista.

Así lo han dejado sentir en algunas tertulias políticas privadas algunos hombres del dinero que hacen valer la simpatía y cercanía natural que les ha unido con Ayala Torres quien goza de buenas opiniones en la crema y nata de la sociedad leonesa.

Una parte de la preferencia tiene que ver con ello y otra con el poco conocimiento que tienen algunos de quién es Alejandra Gutiérrez Campos. Pero hay otro argumento: una dosis de incredulidad de que sea el momento para que el PAN lance a una mujer con la inseguridad galopante que hoy se padece.

La primera es entendible y la segunda es absurda. Ya sabemos el grado de influencia que tiene el sector empresarial en el perfil de las decisiones que toma el PAN-Gobierno. No es que siempre les quieran dar gusto pero sí quieren estar en sintonía con ellos.

Respecto a la asociación género-capacidad para enfrentar la inseguridad, los empresarios olvidan que los últimos 5 años en León ha gobernado un varón y los resultados no son muy buenos.

Vamos, en alguna entrevista reciente, el flamante candidato a síndico de la planilla José Arturo Sánchez Castellanos, dijo que si se tiene que calificar a López Santillana desde el tema de la inseguridad, su gestión ha sido un fracaso.

Así que, algo de machista tiene ese análisis de un sector de Coparmex. Por lo demás, es evidente que Alejandra Gutiérrez tendrá que hacer un trabajo especial para calar y convencer en corto al exigente sector empresarial leonés que no la conoce.

Y en ese flanco, el propio Sánchez Castellanos jugará un papel importante. Ser el puente para que en la clase empresarial fuera de las cámaras que no tiene cargo pero que pesa, la conozcan y pueda generar empatía. Una buena chamba para empezar a ser útil al PAN.