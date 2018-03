Atala Sarmiento niega que se vaya a Televisa

La conductora de ‘Ventaneando’ habló de los rumores de su cambio de televisora

El Universal

Ciudad de México.- La conductora Atala Sarmiento negó que vaya a cambiarse de Azteca a Televisa, como se había manejado.

Incluso se dijo que la conductora de ‘Ventaneando’, programa de Azteca, ya había sido vista en las instalaciones de Televisa.

En una entrevista para ‘La Saga’, emisión de Adela Micha, Atala negó que esté en sus planes cambiar de televisora.

“Han dicho que voy a hacer no sé cuántos programas”, señaló sobre la información de su supuesto cambio de televisora e incluso que hasta se decía el nombre de los productores con los que trabajaría, “pero nunca he tenido el gusto de conocerlos personalmente”.

“Nadie me ha hablado, nadie me ha ofrecido nada, no hay absolutamente nada”, señaló Atala Sarmiento.

Micha le preguntó que si los rumores habrían surgido a raíz de que Magda Rodríguez debutó como productora de ‘Hoy’ en Televisa y Atala dijo desconocer, pero destacó lo buena productora que es Magda, “sabe qué le gusta al público, cómo llegarle a la gente”.

Acerca de si ha pensado en cambiarse a Televisa, Atala Sarmiento respondió:

“No me lo he planteado porque no me han ofrecido nada. Depende qué me propusieran, si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría. Eso es hablar desde el peligrosísimo terreno de la especulación”.

