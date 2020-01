Ataca Irán base en Irak que alberga fuerzas estadounidenses

Al menos seis misiles impactaron, reportó Al Mayadeen TV; la Guardia Revolucionaria de Irán se ha atribuido la autoría de este hecho

Redacción

Irán.- La base aérea de Al Asad en Irak, la cual alberga fuerzas estadounidenses recibió hace poco un ataque en el que al menos seis misiles impactaron, informa Al Mayadeen TV.

De acuerdo con AFP, la cual cita a fuentes militares, se trata de nuevos cohetes.

Por su parte la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría de este ataque a la base aérea iraquí.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020