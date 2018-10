Ataca Inaeba rezago en seis municipios

La directora de Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos informó que son seis son los municipios del estado que presentan mayor rezago educativo, por lo que les pondrán mayor atención

Guanajuato.- Esther Angélica Medina Rivero, directora general del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), informó que seis son los municipios del estado que presentan mayor rezago educativo, por lo que será en ellos en donde pondrán énfasis, con el fin de levantar la bandera blanca.

Explicó que entre los municipios a redoblar los esfuerzos están Xichú, Atarjea, Santa Catarina, San Diego de la Unión y Tierra Blanca, ya que es donde se tienen dos dígitos de analfabetismo, y buscarán bajar 4% esta problemática.

“Ese reto lo tenemos que cumplir en no más de tres años, y en todos los casos vamos a lograr estas metas, siempre y cuando podamos trabajar de la mano con el sistema escolarizado para que no haya más deserción escolar, que los niños de primaria y secundaria no se salgan porque si se salen se sigue acumulando el rezago educativo y es cuento de no terminar”.

Medina Rivero señaló que en la administración estatal que recientemente terminó disminuyeron 12% el rezago educativo, para colocarse en 5.1% en analfabetismo.

“Nuestro reto para este año es prácticamente poder incidir en más guanajuatenses, que es lo más importante, mejorar las oportunidades de vida, pero finalmente en porcentaje, queremos dejar al menos 2% en el estado y levantar bandera blanca en todo el estado”.

Sobre la estrategia a implementar, la funcionaria refirió que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Educación y con Xoloxóchitl Bustamante Díez, hay disposición para velar porque “los niños no se vayan de las escuelas y los que ya se fueron, poderlos atender”.

Grupos especiales A través del Programa para la atención a las personas con discapacidad, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), ofrece sus servicios educativos a los beneficiarios en esta condición, con el objetivo de que sea para ellos una herramienta que fomente su independencia y su inclusión social. Este programa está dirigido a jóvenes y adultos en rezago educativo con discapacidad intelectual, auditiva, visual, motriz y de lenguaje, a quienes se alfabetiza y se les brindan asesorías académicas para que puedan concluir su primaria y su secundaria. Los asesores de estos grupos cuentan con la formación necesaria para reconocer las necesidades de los educandos y las contribuciones que éstos pueden dar a la sociedad. Es el caso del grupo integrado por beneficiarios de Inaeba, ubicado en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 146 de la colonia Las Trojes, en León, donde se atienden a jóvenes con síndrome de Down, con síndrome de Asperger, con problemas de lenguaje y autismo.

