Asusta a municipios que acabe el Fortaseg

Staff Correo

Guanajuato.- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, no se contempla ningún recurso para la continuidad del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), por lo que las corporaciones municipales se verán afectadas.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso local, Rolando Alcántar Rojas señaló que con esta decisión se estaría dejando en completo estado de indefensión a los municipios como primeros respondientes ante los hechos de seguridad con lo que además se envía una señal de abandono a la ciudadanía.

Señaló que es sorprendente que pese a que la seguridad es la principal demanda de la ciudadanía a nivel nacional, la respuesta que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es eliminar uno de los fondos que fortalece el tema de la seguridad.

“De por si los que terminan respondiendo todo son las policías municipales, la Guardia Nacional la terminan usando para otro tipo de cosas (…) la verdad es que no ha sido una solución ni mucho menos una fórmula consistente, por eso me sorprende que no entiendan la demanda de la ciudadanía y no fortalezcan el tema de seguridad pública”, dijo.

En riesgo homologación

La desaparición del Fortaseg en la capital, pondría en riesgo la homologación salarial de los policías, aunque se buscarían otros medios para poder cumplir con este compromiso de seguridad con el estado, señaló el secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León.

Corona León, afirmó que, de aprobarse el presupuesto con esta modificación, sería difícil para los municipios poder cumplir con actualizaciones y mejoras de equipamiento y capacitación de sus policías, ya que son recursos muy importantes para estos rubros.

“Cada día los mujeres y hombres están dando la vida por los guanajuatenses (…) el salario es algo directo que los motiva a trabajar y que alienta a sus familias, si no se da el Fortaseg, afectaría la motivación de los compañeros, pero les digo que estén tranquilos, el presidente buscará la alternativa, para que estos recursos lleguen”, señaló.

“Estamos hablando de más de 10 millones de pesos, que van dirigidos a patrullas, equipamiento, nuestros elementos requieren equipamiento de calidad, chalecos, uniformes, chalecos, armas, todo esto venía en este presupuesto, si es real y se quita este recurso, sería una merma, de verdad gravísimo para todos los guanajuatenses”, dijo.

Piden razonamiento

En el caso de Silao, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao, José Carlos Ramos Ramos, destacó que los perjuicios serían tanto para la población como para las arcas municipales, pues de manera proporcional el recurso etiquetado se aplica en capacitación de los elementos, armamento, uniformes y adquisición de vehículos de patrullaje. Además, en el tema de homologación salarial.

Consideró que la decisión tendría que ser bien analizada, puesto que “no estamos hablando de un municipio en específico, estamos hablando de la seguridad del país”, por lo que instó a las autoridades federales “al razonamiento, a tomar decisiones en beneficio del país”.

Generará un boquete

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortés Zavala consideró que la desaparición del Fortaseg afectaría negativamente la operatividad de seguridad y se tendría que afectar otros programas de la administración, para subsanar el boquete económico, ya que en Irapuato la seguridad es prioridad.

“La seguridad es prioridad, pero si vamos a ocupar esos 17 millones de pesos que venían del Fortaseg de otra parte los tendríamos que quitar y se verían afectados otros programas”, comentó.

“Tenemos dos opciones: es el tema del gasto corriente, que es dinero propio del Municipio o el otro el Fortamun conocido como el Ramo 33, este recurso se destina una parte para el tema de seguridad, aquí definitivamente se buscaría dar suficiencia al tema de seguridad y se vería reflejado en el tema de disminución de otros proyectos y otras áreas de la Administración”, indicó.

Ejemplificó que en la meta de superar las mil plazas de Policía Municipal, sí estaría en riesgo, pues tener más elementos implica compra de uniformes, capacitación y más armas, lo cual se compra con dinero del Fortaseg.

Unas por otras

Por su parte, el alcalde de Pénjamo, Juan José García López, lamentó el recorte e indicó que su municipio será uno de los más afectados por esta decisión, “es lamentable que esos recursos se destinen cumplir los caprichos del presidente de la República, como el aeropuerto de Santa Lucía y el tren maya”, citó.

Pese al recorte de recursos federales para el 2021, aseguró que en el municipio de Pénjamo se hará todo lo posible por seguir fortaleciendo a la policía municipal con recursos de otra fuente. Aseguró que ahora, tendrán que dejarse de pavimentar algunas calles para seguir invirtiendo recursos al tema del fortalecimiento de la seguridad, donde incluso piensan en la construcción de una sub comandancia de la policía en el medio rural, independiente a la que ya existe en la localidad de Santa Ana Pacueco

Esperanzada

La alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz, señaló que espera el anuncio de otra alternativa de recursos o bien como en otras administraciones cambié de nombre o de lineamientos.

“Si bien Salamanca no es el municipio que mayor cantidad recibe del Fortaseg, sí estaremos atentos a la alternativa que la federación proponga para el Programa, quizás, como en otras Administraciones cambie de nombre o cambien los criterios de elegibilidad y los lineamientos”.

En todo caso, dijo, Salamanca tomará las previsiones que nos correspondan y trabajaremos en el presupuesto para que se tengan los recursos necesarios, dado que la inversión en seguridad es nuestra prioridad.

Buscarán Alternativas

Con o sin el Fortaseg la seguridad seguirá siendo el tema principal en el presupuesto del municipio de Celaya, por lo que se deberá genera las acciones necesarias para no descuidar los rubros que se cubren con este fondo, señaló la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez.

“Nosotros como municipio tenemos que seguir adelante con nuevas estrategias, trabajar el doble, generar nuevas propuestas a los ciudadanos, pero sobre todo ser muy estratégicos en el ejercicio del gasto”, comentó el tesorera.

“En general los últimos años se han utilizado para capacitación para uniformes principalmente y la coparticipación para mejorar las condiciones de los elementos de policía, son gastos que se tienen que seguir llevando a cabo”, señaló.

Con información de Lulú Vázquez, Nayeli García, Karla Silva.

RC