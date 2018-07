Asume Claudia Ruiz Massieu la dirigencia nacional del PRI

En su discurso dijo que si bien no es posible cambiar los resultados de las pasadas elecciones, sí tienen el control para responder a la nueva realidad del país

Agencias

México.- Durante el evento oficial donde Claudia Ruiz Massieu asumió la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó que el partido necesita reformarse para obtener de nueva cuenta la confianza de los mexicanos.

En la Tercera Comisión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, la nueva dirigente agradeció el apoyo y la confianza de los militantes de su partido.

“Hace un año, cuando el Consejo Político Nacional me dio su confianza y me eligió para servir a nuestro partido desde la secretaría general, dije que la expresión más elevada y más genuina del priismo no es la dirigencia, sino la militancia. Son las bases quienes nos mantienen en pie incluso en nuestros momentos más desfavorables. Y es solo regresando a ellas que podremos levantarnos, reinventarnos y crear el nuevo consenso interno que nos permita recuperar la confianza de los mexicanos”, dijo Ruiz Massieu en su primer discurso.

Señaló que el 2018 puede ser recordado en la historia del PRI de dos modos: “Como el año de nuestra gran debacle, o como el año en que iniciamos nuestra gran reforma. Escribir el desenlace de este capítulo depende de todos nosotros”.

La ahora dirigente dijo que si bien no es posible cambiar los resultados de las pasadas elecciones, sí tienen el control para responder a la nueva realidad del país.

La nueva dirigente compartió sus principales tareas como líder del PRI en donde destaca que comenzará un proceso de renovación en más de 20 estados, además de atender el rezago en la actualización de los órganos de gobierno y dirección del partido.

Ruiz Massieu expresó que siempre fue su sueño dirigir esta institución política; sin embargo, mencionó que nunca pensó hacerlo en el momento más complicado de ésta.

Trayectoria Claudia Ruiz Massieu es hija de José Francisco Ruiz Massieu, priista asesinado el 28 de septiembre de 1994, y Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente Carlos Salinas. Es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su militancia en el Revolucionario Institucional inició a los 20 años. Fue subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En 2006 fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Colosio y tres años más tarde fue secretaria coordinadora del Movimiento Nacional de Vinculación Ciudadana. Además, con la victoria de Enrique Peña Nieto en las urnas, fue nombrada secretaria de Turismo y, a la mitad del sexenio, llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto al que renunció para ocupar la Secretaría General del PRI. La exdiputada será la tercer líder que el PRI tendrá en menos de tres meses; anteriormente ocuparon ese cargo Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza. El lunes, René Juárez Cisneros anunció que dejaría la dirigencia nacional por “una actitud de congruencia y como decisión estrictamente personal”.

Con información de El Financiero