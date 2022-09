Estudiante de la UPIIG y con 23 años cumplidos, Diana Guzmán desarrolló un espacio para cultivar frutas y verduras en Marte

Silao.- Impulsada por su sueño de formar parte de los “navegantes de las estrellas”, Diana Guzmán Alonso se convirtió en la primera astronauta análoga del estado de Guanajuato, al concluir su misión “Artemis Latinoamérica”, que la llevó a internarse durante una semana en Hábitat Marte en Brasil, donde se recrean las condiciones en las que se podría vivir en el “planeta rojo”.

Originaria de León y con 23 años de edad, Diana es alumna del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el municipio de Silao.

Su inquietud de llegar al espacio exterior se fortaleció al conocer la historia de Carmen Félix, la primera astronauta análoga mexicana. “La sigo desde que empezaron a salir muchas noticias sobre ella… ha sido mi inspiración desde entonces”.

Una misión análoga es la operación que se realiza en tierra, en escenarios naturales o artificiales en los que se simulan los entornos espaciales. Ejemplo de ello es Hábitat Marte, estación que se desarrolla en un lugar semiárido seleccionado porque sus condiciones son parecidas a las que pudieran presentarse en mencionado planeta, a fin de explorar las complicaciones y retos a los que se enfrentarían los astronautas.

Los participantes se aíslan de toda civilización y se suman a otras investigaciones científicas, tecnológicas, psicológicas, sostenibles y educativas. Estas colaborarán en el conocimiento acerca de las exploraciones fuera del planeta Tierra.

Diana creó un espacio para cultivar en Marte

Con la responsabilidad como Jefe de Ingenieros y Científicos, en las misiones de este hábitat, Diana se enfocó a la creación de un espacio botánico variado en el invernadero, en el que incluyó varios tipos de plantas frutales, medicinales y vegetales que incluyeron papas, en busca de que puedan crecer en un clima inhóspito y semiárido.

“Había visto la película ‘The Martian’, con Matt Damon, luego leí el libro… Uno de mis sueños es poder plantar papas en Marte, igual que en la película”, platica.

Su interés por la sostenibilidad la llevó a proponer formas de poder ahorrar agua. Además, consideró importante que se tome en cuenta la relación con animales terapéuticos. Junto a sus compañeros de misión desarrolló un espacio de pruebas para Rovers (vehículos robóticos) marcianos, “Rover Testing Area”, que serán utilizados en Hábitat Marte para experimentar con robots terrestres simulando los terrenos marcianos.

“Me gustaría algún día ir al espacio. Me da igual si es como astronauta de alguna agencia, turista o como astronauta ciudadano. Si no consigo serlo, yo decía que por lo menos me gustaría ser astronauta análogo”, admite.

Cumple papel como divulgadora científica

A través de redes sociales, la alumna politécnica se ha vinculado con otros interesados por el espacio.

En busca de que su aprendizaje sea más práctico, la joven ha tomado cursos y talleres de todo tipo. Ha asistido a conferencias y se ha unido a varios equipos de competencias, y a distintas organizaciones. Por tres años consecutivos ha sido directora de la Semana Mundial del Espacio, mientras que su trayectoria como divulgadora continua, ahora en la página soloesciencia.com y en su canal de YouTube “Descubriendo Historias“.

Como estudiante en el IPN, se unió a la construcción del Maker Space de UPIIG y ha participado en la fundación del Club de Ciencias UPIIG, con el que de la mano de sus compañeros ha participado en competencias como el Hult Prize, o el NASA International Space Apps Challenge.

