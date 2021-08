Luz Elena Escobar

León.- El alcalde de León, Héctor López Santillana, explicó que el 40% de reprobación de la Evaluación de Control de Confianza para interesados a ser policías, se debe a factores psicológicos y sociológicos del aspirante, derivados de convivir en un entorno con personas que contribuyen a la incidencia delictiva de la ciudad, por lo que estos perfiles son eliminados para su reclutamiento.

Ayer, el director de la Academia Metropolitana de la Secretaría de Seguridad, Fernando Rodríguez Hernández, dio a conocer que antes que termine la administración no se llegará a la meta propuesta de 2 mil 700 policías, debido a que sólo el 40% de los aspirantes aprueban los exámenes de control de confianza.

Fue respecto a estas cifras que el alcalde se postuló mencionando que la razón detrás de tal cifra de reprobación son los factores psicológicos y sociológicos de los aspirantes:

“¿A qué me refiero? a que hay perfiles donde les das una autoridad, una placa y un arma y son los clásicos que se vuelve autoritarios, se suben al ladrillitos y, esos, preferibles descartarlos”.

Explicó que otro factor es saber si en su entorno se relacionan con personas que han sido o son delincuentes, pues muchos de los aspirantes, dijo, “provienen de las colonias donde se tiene incidencia delictiva”, razón por la que no son aceptados.

“Aquí es un fenómeno social, porque muchos de nuestros aspirantes provienen de las mismas colonias donde tenemos la incidencia, así que cuando llegan a este punto muchos de ellos tienen familiares o conocidos que están del otro lado de la ley. Entonces, de acuerdo a las normas, se quedan fuera muchos aspirantes”.

Actualmente son 2 mil 100 activos y los 500 expedientes restantes (para así lograr los 2 mil 700 propuestos, atraviesan un proceso de los que se prevé un 40% de aprobación. Es decir, sólo 200 se unirán a los cuerpos de policías.

Reclutamiento ha sido exitoso

No obstante, para López Santillana, los procesos de reclutamiento han sido exitosos, pues dijo que se ha logrado despertar el interés en la población por participar y desechó que fuera esta la razón por la que no se llegará a la meta.

“En el número de inscritos hemos tenido la cantidad suficiente, no sólo para cubrir la meta, sino para soportar las bajas que se dan por deserción o por oficiales que no han cumplido con el compromiso a la ciudadanía. A la fecha, suman 800 dados de baja. Cumplir la meta no va en contra de la calidad, es cumplir la meta, pero con la calidad que requerimos”.

El alcalde resaltó que las generaciones han sido lo suficiente nutridas teniendo la capacidad de formación para cumplir con la meta. Sin embargo, dijo que hay un prefiltro cuando la gente se inscribe para ser policía y es en este punto donde, dijo, “se descarta una cantidad importante de aspirantes”.

