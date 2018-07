Asola delincuencia a DICIS

Acusan al director de encubrir los actos delictivos; profesores y alumnos se sienten desprotegidos por las instituciones

Cuca Domínguez

Salamanca.- En riesgo la comunidad universitaria de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca (DICIS), de la Universidad de Guanajuato, por la inseguridad de la zona.

El acto era una cacería del que apareciera primero. Este hecho fue a unos metros de la puerta de entrada de nuestro lugar de trabajo, a las 7:30 de la mañana, en día lunes. Imaginen ustedes, si ya ni venir a nuestro lugar de trabajo es seguro, entonces en qué parte podemos garantizar llevar una vida normal” Osvaldo Rodríguez Villalón, Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica

Ha sucedido una ola de asaltos a profesores y alumnos, además de robos de malla de la laderas del camino de acceso, de luminarias, de postes y de cableado eléctrico del alumbrado público. “Pero lo que más nos preocupa es que traten de ocultarlo y no haya protocolos de prevención”, dijo un profesor y varios estudiantes que prefirieron no dar sus generales por temer a represalias.

El asalto al profesor se registró el 18 de junio, dio aviso a todas las autoridades el mismo día, sin embargo al no ver reacción, optó por enviar el 26 de junio un correo electrónico alertando a los dirigentes universitarios y al alumnado y ese mismo día.

“En esto, como muchas otras cosas estamos solos porque Víctor Ayala Ramírez es el peor directivo de DICIS que hemos tenido, no podemos plantearle un tema sin sacar cita, a diferencia de directores anteriores. En el tema de la inseguridad, nos ha ocultado los robos, lo que es más que delicado porque nos exponen”, dijo uno de los profesores.

De acuerdo a un comunicado enviado por Osvaldo Rodríguez Villalón, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, el pasado lunes 18 de junio fue víctima: “Pistola en mano dos tipos me bajaron de mi coche y se lo llevaron, justo al inicio del camino que nos trae a la DICIS, a la altura de Palo Blanco” narró el afectado. El correo electrónico precisa: “el acto era una cacería del que apareciera primero. Este hecho fue a unos metros de la puerta de entrada de nuestro lugar de trabajo, a las 7:30 de la mañana, en día lunes”.

En este mismo correo enfatiza: “Imaginen ustedes, si ya ni venir a nuestro lugar de trabajo es seguro, entonces en qué parte podemos garantizar llevar una vida normal”, y llama a protegerse entre ellos: “ser muy asertivos, comunicativos y hacer caso de cualquier indicio o sospecha que se tenga de algún extraño”.

En respuesta, 8 días después del asalto y 4 horas después de difundido el asalto del profesor; Víctor Ayala Ramírez, director de DICIS, envió un comunicado en el que se informa que se han acercado con las instancias de provisión de seguridad del municipio y del estado a fin de establecer estrategias colaborativas que ayuden a prevenir y atenuar que los miembros de nuestra Comunidad Universitaria sean víctimas de la compleja situación de inseguridad.

Por esta situación profesores, personal administrativo y alumnos exigen que se apliquen medidas preventivas y no solo reactivas, “ni modo de esperar a que nos asalten para que actúen”, porque éste hecho no el único y la evidencia son los robos en el camino de acceso y nadie, absolutamente nadie he hecho alto para detener la ola de robos”.

RC