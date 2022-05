Integrantes de la Asociación de tianguistas Los Malqueridos, que aglutina a 300 comerciantes exigían reunirse con la alcaldesa

Nancy Venegas

Irapuato .- Robos de mercancía, represalias y persecución por parte de elementos de la Dirección de Mercados en Irapuato fue lo que denunciaron comerciantes de la Asociación de tianguistas Los Malqueridos. También acusaron a la regidora panista, Elba García Melgar, de beneficiar a ciertos grupos de comerciantes.

Este viernes llegaron a presidencia municipal, integrantes de la Asociación de tianguistas Los Malqueridos, que aglutina a 300 comerciantes. Exigían reunirse con la alcaldesa Lorena Alfaro. Buscan explicarle una serie de anomalías en la Dirección de Mercados que tienen registradas desde que inició su Administración.

“Desde diciembre del año pasado tenemos 23 infracciones que tenemos que no las hemos podido pagar, porque no lo permiten. No podemos pagar porque no está la mercancía entonces que nos van a regresar”, dijo Hilario Ibarra Corona, dirigente de la organización.

Foto: Eduardo Ortega

Falta de licencia, origen de las multas

El motivo por lo que los comerciantes son infraccionados es por la falta de la licencia municipal para ejercer el oficio. Documento que según los tianguistas no tienen desde hace al menos 35 años al igual que el resto de los tianguistas de la ciudad.

Ante ello, se han logrado varios acuerdos con el director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez Espinoza, como la emisión de constancia para poder instalarse y ofrecer sus productos en las diferentes Colonias sin interrumpir la movilidad en ciertos horarios y aseando las Avenidas.

“Pascual -el director de mercados- no tiene capacidad para estar en ese cargo porque no respeta los acuerdos. Ya no sabemos que está pasando y lo que queremos es hablar directamente con la alcaldesa. Resulta grave el hecho de que se roben la mercancía. Los protocolos para las multas dice que si ustedes están cometiendo una infracción al reglamento de mercado, el inspector tiene la facultad de llegar infraccionar, pero recoger mercancía, inventariar y entregarle la infracción. No lo hacen, ellos van a realizar la infracción, no lo hacen así. Ellos llegan recogen, corren y se van y luego de tiempo después regresan a entregar la infracción y si los comerciantes se quejan les levantan hasta 4, 5 infracciones, son represalias. Queremos hablar con Lorena porque ella nos prometió en campaña que nos iban a regularizar”, denunciaron.

Foto: Eduardo Ortega

No pueden pagar derecho de plaza

Todo ello derivo a que el 90% de los tianguistas tampoco puedan pagar el derecho de plaza, que se ingresa directamente a las arcas municipales.

Cuando este grupo de comerciantes aguardaban afuera de la presidencia municipal, se presentó otro grupo de comerciantes que a decir de Corona Ibarra son dirigidos por la regidora panista Elba García Melgar. Señalan que ha interferido en el tianguis de la Colonia Valle Verde, donde ellos trabajan para generar problemas entre los vecinos.

Correo buscó a la regidora Elba García Melgar, presidenta de la comisión de servicios públicos, pero hasta la tarde de este viernes no acudió a su cubículo en palacio municipal, porque sostuvo una reunión fuera de su oficina.

Alberto Carlos Vargas Araujo, presidentes de la Unión de comerciantes, tianguistas independiente Che Guevara, argumentó su presencia y la de sus compañeros a un asunto totalmente ajeno. Negó conocer a la regidora García Melgar aunque reconoció ser afín al PAN.

Foto: Eduardo Ortega

“Venimos a un tema personal el orden del comercio en la zona centro, no estamos en contra de los comerciantes, buscamos que no haya competencia desleal, porque hubo una reorganización en el polo 2 del centro yo he pedido el orden y la limpieza”.

El director de servicios públicos, Pérez Espinoza, que atendió a los comerciantes de ambas agrupaciones, señaló que la reunión con el grupo que encabeza Ibarra Corona fue para aclarar dudas como la reorganización de comerciantes que se realiza en el primer cuadro de la ciudad. Además de la revisión del padrón de comerciantes continuará.

Sobre los señalamientos contra la regidora García Melgar, atribuyó su intervención en temas de comerciantes a que es la presidenta de la comisión de servicios públicos en el Ayuntamiento.