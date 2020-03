Asistente de Isabel II da positivo por coronavirus

Redacción

Ciudad de México.- El músico británico Ed O’Brien, integrante del grupo Radiohead, podría estar contagiado de Covid-19.

Según informó el propio guitarrista en redes sociales, durante los últimos días ha estado en casa con síntomas parecidos a los de la gripe pero no se ha hecho el test.

“Perdí el sentido del olfato y gusto y ha sido como una dosis de gripe”, señaló O’Brien.

“Tengo buenas vibras y me estoy sintiendo mejor. No me he hecho el test porque no está fácilmente disponible y además creo que son más importantes y valiosos para las personas vulnerables en nuestra comunidad”, relató el músico.

Además de enviar un mensaje de cariño a sus fans y de fuerza en esta época, el músico explicó que actualmente se encuentra en aislamiento.