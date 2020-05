Borussia Dortmund abre la Bundesliga con goleada al Schalke

Agencias

Ciudad de México.- Bruno Valdez asegura estar despreocupado por su futuro inmediato, pese a las ofertas que llegarían del futbol de Alemania. Incluso, el defensa señaló que está próximo a renovar con el Club América y saltar el charco no le quita el sueño.

“Estoy con el tema de la renovación, ya casi finiquitado eso, obviamente cada jugador tiene su sueño de estar allá (en Europa), pero yo estoy muy tranquilo, no me quita el sueño de estar allá, sino trabajar y en un momento puede que llegue esa oportunidad o seguimos aquí por más tiempo”, expresó el paraguayo durante una videoconferencia.

“Yo tengo mucho agradecimiento a México, por abrirme las puertas y demostrar mi futbol, estoy contento”. Sobre el cariño que la afición azulcrema le tiene, Valdez resaltó el trabajo colectivo que lo individual.

“Me llena de mucho orgullo (formar parte de los últimos campeonatos), como equipo nos lo propusimos, algunas veces se nos va (de las manos), cada temporada salimos a ganar, para mí es algo importante tener títulos con el club, demostrar que estamos para más, esperando que esa historia sea más grande, me queda felicitar a mis compañeros y a la gente que hizo posible esos títulos, pero ya quedan atrás y vamos por el siguiente”.

Sin VAR y sin público

Las posibilidades de regresar al futbol sin VAR, sin público y en una sede fija tienen sin cuidado a Valdez. Lo que más anhela el paraguayo es patear un balón dentro de la cancha.

“Puede suceder por reglamentación sanitaria, pero me da igual, es ayuda para los árbitros que unas veces lo usan y otras no (VAR), es una tecnología que seguramente cuesta muchísimo, pero me da igual si está o no, es una herramienta para el árbitro y está preparado para equivocarse menos, somos seres humanos”.

“No venía pensando en eso de jugar en una sede alterna, si se da es por las restricciones y operativos sanitarios, quiero jugar donde sea, otra vez saltar y patear el balón, disfrutar de un partido”, agregó el americanista.