Así son las lágrimas de Edith Medina

La artista presentó su exposición en la Galería El Atrio, la cual consiste en un proyecto de investigación-producción que explora el concepto de materialidad a partir de la imagen biológica, la tecnología y el dibujo

Javier Huerta

Guanajuato.- La artista Edith Medina llegó al FIC con la exposición ‘Anatomía de una lágrima’, que se exhibe en la Galería El Atrio, y consiste en un proyecto de investigación-producción que explora el concepto de materialidad a partir de la imagen biológica, la tecnología y el dibujo, a través de diversas herramientas de la bioquímica médica, la microbiología, la fabricación digital, gráfica y artesanal.

Con el uso de microscopios (microfotografía), programas de vectorización de imágenes y cortadoras láser, Edith traduce en dibujos, patrones y gráficos de distintos materiales sus visiones de un elemento adherido a nuestro cuerpo: la lágrima, con la que podemos entender y expresar la realidad de distintas formas.

Edith Medina es una artista e investigadora biológica especializada en materiales y diseño biológico, así como pionera en México en temas de bioarte, moda tecnológica y diseño transdisciplinario. Su trabajo se desarrolla a partir de procesos biológicos que toman al cuerpo como entidad orgánica, sujeta a construcciones sociales, íntimas y emocionales.

La exposición se integra de una serie de piezas que expresan desde diversas ópticas, la anatomía de la lágrima tanto de la artista, como de quienes han colaborado en sus piezas, en los cuales la lágrima ha sido un motivo de exploración desde diferentes medios: cultivos bacteriales, micrografías y microfotografías digitales que visibilizan la taxonomía de dicha lágrima y su representación.

Esta exposición también habla del cuerpo y lo que lo estructura, es hablar no sólo de órganos, sino también de fluidos, secreciones, sensaciones, alientos, etc. Las lágrimas se consolidan como uno de los elementos corporales más importantes, no sólo biológicamente sino también socialmente. Es a partir de éstas y sus construcciones, que se edifica todo un complejo panorama de emociones que nos identifican como humanos.

La muestra, como parte del Cervantino 2019, se exhibe en la Galería El Atrio, una de las salas expositoras de la Universidad de Guanajuato, misma que estará abierta al público hasta el 13 de diciembre del 2019.

Comentarios

Comentarios