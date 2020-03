Así se vive el Paro Nacional de Mujeres en Guanajuato

Staff Correo

Guanajuato.- Este 9 de marzo muchas de las guanajuatenses se unieron al Paro Nacional de Mujeres lo que trajo una serie de cambios durante este día a simple vista para la ciudadanía.

En la capital, por ejemplo, las calles en su mayoría lucen vacías: calles, bancos, comercios y dependencias de gobiernos se ven desolados sin ellas. Varias instituciones bancarias se unieron al paro, en algunas faltaron sólo las empleadas y otras decidieron no abrir: como es el caso de Banorte.

En el caso del comercio informal ambulante, en mercados y algunas plazas todo luce normal, pues dicen las mujeres que allí los gastos no descansan, pues sus familias y ellas mismas tienen que comer, otras dicen que deben trabajar para vivir.

En el caso de la Presidencia Municipal, prácticamente todas las empleadas de la administración no laboraron y las oficinas se visualizan prácticamente solas.

Dependencias municipales en León fueron atendidas por hombres

En la presidencia municipal de León módulos de información no estuvieron operando, solo el kiosco de Gobierno del Estado, dos cajas de tesorería, así como policía municipal; laboraron agentes mujeres que estuvieron resguardando como siempre el Palacio Municipal.

Sin embargo, áreas como la Secretaría de Seguridad Pública, Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Ayuntamiento, Relaciones públicas y Agenda, entre otras direcciones, lucieron con un hombre al frente en zonas de atención donde por lo general se encuentran mujeres.

De igual manera generó controversia todo pues se canceló una sesión de Comisión de Hacienda en la que se abordarían puntos de relevancia.

En Salamanca no todas se sumaron al paro

En este municipio no todas decidieron sumarse al paro del 9M, en presidencia municipal las trabajadoras acudieron a sus oficinas, en los comercios señalan que no les dieron opción, mientras que otras mencionan que se suman al movimiento de otras maneras.

Algunas otras como Rocío decidieron laborar por voluntad propia: “Hay otras maneras de apoyar por ejemplo compartir información a través de redes sociales y con nuestras familias”.

Por su parte María de Jesús Cuellar, quién tiene un puesto de perfumes y cremas, mencionó que para ella es un día normal, puesto que su manera de pensar es que para cambiar la situación de la violencia hacia la mujer se debe trabajar en el respeto propio: “Yo digo que cuando una mujer no se respeta esto no se resuelve, hay algunas que las maltratan y ahí siguen, eso es lo que yo pienso por eso decidí trabajar normal”.

Mientras tanto en las calles se pudieron observar mujeres de todas las edades realizando sus actividades, haciendo compras, llevando a los niños a las escuelas en las que sí hubo clases, o paseando.

Calles vacías pero oficinas del gobierno municipal en Celaya funcionan

En este municipio se ven calles vacías, negocios cerrados, oficinas sin personal, y aulas sin mujeres; sin embargo, la operatividad de las dependencias municipales y de atención a la ciudadanía en presidencia municipal no se ha visto afectada por este movimiento.

El paro nacional se dio y gran parte de la población femenina de Celaya no salió a realizar sus actividades cotidianas, esto se nota en las calles, donde es poco el tránsito de vehículos, al igual que son pocas las que caminan por las calles.

Lo mismo se ha reportado en escuelas donde la mayoría de docentes mujeres no acudieron, y muchas madres de familia decidieron no llevar a sus hijos; en muchos casos las escuelas se han quedado desiertas; lo mismo en el nivel superior donde la presencia de las estudiantes es notoria y así lo han hecho ver sus compañeros en redes sociales.

En el caso de las dependencias municipales, han sido pocas las que han decidido trabajar; no obstante, gobierno municipal se decidió no hacer un censo de las trabajadoras que decidieron no asistir, debido a que consideraron que esto podría ser invasivo a esta decisión personal de cada una.

Asimismo, el oficial mayor, Abraham Rodríguez López, señaló que la operatividad del municipio no se ha visto afectada, ya que cada cabeza de área tomará las previsiones para atender la ausencia de las trabajadoras, asimismo, se ha habilitado a personal masculino para cubrir algunas de las ausencias.

En San José Iturbide aun no firman el documento para evitar represalias

En las distintas dependencias de este municipio, se pudo corroborar que muchos de los escritorios se encontraban sin la presencia de las trabajadoras municipales.

El Secretario del Ayuntamiento Luis Vargas Ledesma mencionó hasta el momento no se tiene un registro total de la ausencia de trabajadoras municipales y al ser cuestionado referente a las posibles repercusiones que pudieran tener las trabajadoras que se ausentaron por adherirse al paro nacional, refirió, se encuentra en espera para que le sea indicado el día para realizar la convocatoria y llevarse a cabo una Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento en donde se tocará el tema.

Recordó que aún queda pendiente la aprobación del oficio en el que se indica que no se tomará ninguna represalía por la ausencia.

G.R