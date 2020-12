María Espino

Guanajuato.- A un año de que estalló el paro de labores de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, este 4 de diciembre amanecieron varios carteles pegados sobre las mamparas que bloquean las escalinatas de la máxima casa de estudio, en las que se leen diversas frases que son un recordatorio del suceso que estalló tras la muerte de Ana Daniela Vega, pasante de Biología Experimental de la UG.

Entre los carteles que ahí están pegados se pueden leer frases “Memoria, la verdad os hará sudar”, “Unidos a la distancia”, No se nos ha olvidado el convenio firmado”, “Misóginos”, Hace un año dejamos de tener miedo y no viviremos con miedo nunca más”, “No es por una abeja, es por todo el enjambre”.

Cabe recordar que la muerte de Daniela Vega, a manos de quien se dijo fue su pareja sentimental, fue el detonante de varias situaciones que los alumnos ventilaron estaban corriendo al interior de las aulas de la universidad y de las cuales en su mayoría las mujeres estaban siendo víctimas, como el acoso sexual e incluso revelaron nombres de varios catedráticos a los que acusaban de incurrir en acciones de acoso.

Vecinos de calle Lascurain de Retana, por donde se ubica el edificio central de la UG, comentaron que desde el jueves anterior comenzaron a ver que algunas personas pegaron los carteles y este lunes amanecieron más.

“¿Creyeron que no volveríamos a salir?,” Sin abejas no hay colmena”, “Casa de estudios no funeraria”, “Mi perdonado no olvido, la lucha sigue”, “Fuera acosadores de nuestros salones”.

La inseguridad dentro y fuera de las aulas fue un tema que también exigieron los estudiantes a las autoridades de gobierno municipal, estatal y federal, quienes se comprometieron a efectuar las acciones pertinentes que garantizarán la integridad del alumnado y evitar que más alumnos fueran víctima de violencia e inseguridad, sin embargo y a decir de las consignas pegadas en los carteles frente a la UG, pareciera que no todo se cumplió.

