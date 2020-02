Así recibió su mascota a Christina Koch, la mujer que estuvo casi un año en el espacio

Redacción

Estados Unidos.- Christina Koch es el nombre de la astronauta que regresó a la Tierra después de estar por nada más y nada menos que 328 días en el espacio, el que es el período más largo en la historia fuera del planeta para una mujer.

Ella misma compartió en redes un esperado reencuentro, en las imágenes se puede ver cómo su perro desborda de felicidad al volver a ver a su dueña luego de tanto tiempo.

El mensaje que venía con la publicación era el siguiente: “No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro que se acuerde de mí después de un año”.

Te dejamos el video que te hará valorar más a tu mascota, si es que eso se puede.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020