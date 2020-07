Así reaccionó recolector de basura cuando se enteró de haber sido aceptado en Harvard

Redacción

Estados Unidos. – Una historia rápidamente se hizo viral y habla sobre un cliente muy generoso que dejó una gran cantidad de dinero (22 mil pesos mexicanos) como propina en un restaurante al que acudió junto a su familia.

Esta anécdota la cuenta el propietario del local, The Starving Arstis ubicado en Ocean Grove en New Jersey, diciendo que él junto con sus empleados no pudieron contener el llanto al ver la suma que les dejó.

Es un cliente habitual desde hace décadas, aunque no se dio a conocer su identidad, la mesera fue quien primero se emocionó al ver el dinero, puesto que con la pandemia la situación se ha agravado para todos ellos.

No conforme con eso el cliente dejó una nota muy emotiva que decía así: “ agradecidos por su deliciosa comida, cálidas sonrisas y excelente ambiente … Por favor sepan que los apreciamos mucho a todos. No sería un buen verano sin ‘The Starving Artist’.

Al final el dinero se dividió entre todo el personal, aunque el dueño no se incluyó en la repartición, y se limitó a decir: “Este detalle restauró nuestra esperanza en la humanidad. Nos hizo sentir muy bien con lo que estamos haciendo. Pasamos por muchos pasos para proteger a nuestros clientes, y se vuelve agotador después de un tiempo, pero ahora sabemos que nuestros esfuerzos se notan”.

