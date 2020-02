Así reacciona enfermera china al enterarse de que su madre murió por coronavirus

Redacción

China.- El canal chino de nombre CGTN ha sacado a la luz este día un video conmovedor de la reacción de una enfermera, de uno de los hospitales que fue creado para atender la situación reciente en esta nación, al enterarse de que su madre había muerto mientras ella debe seguir trabajando.

Según la información esta persona recibió una llamada de teléfono que le confirmó la triste noticia, la único que pudo hacer en ese momento fue inclinarse tres veces en dirección a su casa y seguir laborando, aunque no pudiera contener las lágrimas.

Este mortal coronavirus ya se ha ido extendiendo por muchos territorios, ahora se ha cobrado la vida de 1.115 personas y el saldo de infectados sube a 44.650.

A nurse working in #Wuhan‘s makeshift hospital receives a phone call about her mother’s demise, the only thing she can do was bowing three times to the direction of home, Kunming City of Yunnan Province, to show respects to her mother, and went back to work #COVID19 pic.twitter.com/MLUPKnPJfi

— CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020