Celaya.- Tras darse a conocer el asesinato de Francisca Aguirre Hernández, la alumna de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Celaya que encontraron muerta dos meses después de su desaparición (el pasado 29 de enero), estudiantes del ITC pidieron que “no se normalice” la violencia.

La noticia de la muerte de “Francis” –como le decían de cariño- se dio a conocer el pasado sábado; y este lunes, en un árbol ubicado en medio de uno de los pasillos del Tecnológico de Celaya, los compañeros y amigos de la joven dejaron ramos de flores, mensajes de despedida y carteles donde piden que se haga justicia, que no quede impune la muerte de Francisca; además resaltaron que la “violencia no puede ser algo normal”.

En el tronco del árbol colocaron un retrato de Francis, ahí ella luce sonriente y alrededor varios letreros que le dicen ‘Te vamos a extrañar’, ‘Esto no se va a quedar así’, ‘Justicia’, entre otras frases.

“Porque la vida no sigue como si nada, por lo menos no la mía. Yo no voy a normalizar la violencia. Si no te duele el dolor ajeno el problema eres tú”, escribió Sofía Molo.

Piden sororidad

Ahí en los pasillos del Tecnológico de Celaya están miles de estudiantes que aún se preguntan qué pasó con Francisca y en las redes sociales decenas de comentarios que piden a la sociedad no ser indiferente a los hechos de inseguridad que se viven.

“Entré al baño de mujeres ahí en el tecno, traía en las manos un enorme ramo de rosas blancas y una señora me dice ‘¡qué lindas!’, yo le dije que eran para recordar a Fran y me contesta: ‘qué pena, así es la vida’. ¡No! Así no es la vida ni debe serlo, no debemos normalizar la violencia”, escribió Patricia López.

Y en medio de varios mensajes, muchos de los estudiantes se dicen unos a otros: “sólo nos queda cuidarnos entre nosotros, y conducirnos los más prudentemente posible, sobre todo: no guardar silencio”, señaló el estudiante de Ingeniería Química, Roberto López.

En los patios de la escuela, la mayoría habla del tema y en las páginas de los diferentes grupos estudiantiles todos coinciden en exigir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que dé a conocer los avances de las investigaciones y que haya justicia.

Los pocos avances

A través de un comunicado, la Fiscalía confirmó la muerte de Francisca Aguirre Hernández y dio a conocer que los últimos registros de ella son:

“(Fran) llamó a un servicio de transporte público (taxi) en Celaya, que la traslada a la central de autobuses de esa ciudad y donde aborda un autobús foráneo con destino a la ciudad de San Miguel de Allende.

“Ahí, por medio de cámaras se le capta cuando desciende con tranquilidad y sin contratiempos, pero además, se logró establecer que la agraviada caminaba sola en calles de San Miguel de Allende, hasta que se le pierde de vista, todo ello sin participación activa aparente, de terceras personas”.

Finaliza con la mención de que las investigaciones para esclarecer el hecho continuarán por las autoridades correspondientes.

